Pfullendorf Tolle Gaudi beim Stadtseefest

Die Stegstreckerzunft hatte bei ihrem 38. Stadtseefest Glück mit dem Wetter und viele hundert Besucher bevölkerten das Festgelände. Ein Besuchermagnet war das "Fischerstechen", das die dreiköpfige Crew der Hexengruppe für sich entscheiden konnte.

Wenn an einem Sonntag der Narrenmarsch erklingt, obwohl der Kalender weder den 11. 11. noch die Fasnetzszeit anzeigt, dann können die flotten Töne nur vom Stadtseefest stammen, das die Stegstreckerzunft zum 38. Mal feierten und bei dem der Wettergott am Samstagabend absolut hold und auch am gestrigen Sonntag zugetan war. Die sommerlichen Temperaturen sorgten am Eröffnungsabend dafür, dass viele Plätze schon vor dem traditionellen Fassanstich gefüllt waren. Das Jugendblasorchester unter Leitung von Stadtmusikdirektor Thomas Stöhr machte gegen 18.16 Uhr Pause und so schritt Bürgermeister Thomas Kugler in seiner Eigenschaft als Schirmherr zur Tat und haute den Zapfhahn ins erste Faß. Gemeinsam mit Stegstreckerchef Andreas Narr wurde das Freibier dann verteilt.



Das reichte selbstverständlich nicht aus, um die strömenden Besuchermassen zu verköstigen, denn noch um Mitternacht war der Festplatz sehr gut besetzt. Den Frühschoppen am Sonntagmorgen ließ die Stadtmusik mit dem Narrenmarsch ausklingen, bevor sich 16 Teams zum „Fischerstechen“ auf dem Stadtsee bereit machten. Das Gauditurnier hat sich zu einem wahren Besuchermagneten entwickelt und hunderte Neugierige säumten das Ufer. Sie sahen tolle Duelle der jeweiligen Drei-Teams und die Pfadfinder machten mit ihren gekrönten Häuptern gleich deutlich, dass sie die Herren des Sees sind. Allerdings war für die coole Truppe im Halbfinale Schluss und sie konnte die Info von Narrenchef Narr beherzigen, dass jeder Teilnehmer soviel Wasser aus dem Stadtsee trinken könne, wie er möchte. Es folgte das letzte Duell zwischen den „Hexen“, die schon im Vorjahr das Finale erreicht hatten und dem Boot des „TSV Aach-Linz“.

Letztlich nutzte die Gruppe der gastgebenden Stegstreckerzunft ihren Heimvorteil und Ortskenntnisse und so ging Aach-Linz baden und mit viel Beifall verabschiedete das Publikum alle Akteure. Wieder einmal klappte war das Stadtseefest hervorragend organisiert, wobei die rund 250 Helfer aus allen Narrengruppen rund 480 Arbeitsschichten inklusive Aufbau und Abbau zu bewältigen haben. So fiel auch das Resümme von Ehrenzunftmeister Karl Fehrenbach kurz und positiv aus: „Das Wetter stimmt, die Leute sind gut gelaunt. Was will man mehr?“. Abends sorgte dann der Musikverein Aach-Linz für die Unterhaltung die dunklen Wolken verzogen sich und des konnte weiter gefeiert werden.

Feierabendhock

Der traditionelle Feierabendhock am Montag beginnt um 17 Uhr und für die musikalische Unterhaltung sorgt der "Kehlbachexpress". Während der drei Festtage hat die Stegstreckerzunft nach Angaben von Zunftmeister Andreas Narr rund 100 Helfer im Einsatz. Der Abbau der Feststände folgt am morgigen Dienstag.