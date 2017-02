Pfullendorf Tierärzte ohne Grenzen hilft Mensch und Tier in Ostafrika

Boaz Abraham sitzt im Vorstand von Tierärzte ohne Grenzen. Im Interview spricht er über die Organisation und seine Motivation, Tierarzt zu werden.

Herr Abraham, warum sind Sie Tierarzt geworden?

Ganz einfach: aus Liebe zum Tier und Interesse für Medizin. Beides war seit meiner Kindheit bei uns zuhause stets vorhanden. Meine Eltern suchten sich beide medizinische Berufe aus. Außerdem hatten wir immer Tiere zuhause und ich arbeitete schon, als ich noch sehr jung war, im Streichelzoo meines Nachbars. Tiermedizin sehe ich als Herausforderung für Geist und Herz. Fügt man die Welt von Tierärzte ohne Grenzen (ToG) hinzu, bekommt man ein Rezept für ein Leben, gezeichnet durch mannigfaltiges Glück und Bereicherung.

Und wie sind Sie zu Tierärzte ohne Grenzen gekommen?

Über eine freiwillige Studentenreise nach Kenia, in deren Rahmen wir zunächst ein Austausch-Programm mit den lokalen tiermedizinischen Fakultäten gegründet haben. In der zweiten Hälfte der Reise haben wir eine Feld-Studie in der Wüste im Norden von Kenia vorgenommen. In diesen Regionen sind Tiere oft die einzige Nahrungsgrundlage für dort lebende Menschen. Thema der Studie waren Resistenzen von Parasiten bei kleinen Wiederkäuern und Kamelen – ein Faktor mit großem Einfluss auf die Gesundheit der Tiere und somit indirekt auch auf das Leben der Menschen. ToG hat uns bei der Studie begleitet und unterstützt. Wir hatten das Vergnügen, sogar ein paar Projekte des Vereins zu besuchen. Meine Begeisterung für die Organisation hat mich motiviert, meine als Student so gut wie nicht vorhandene Freizeit Tierärzte ohne Grenzen zu schenken. Seitdem wächst meine Leidenschaft für die Arbeit des Vereins ständig, umso mehr ich von dieser Welt entdecke.

Was ist der Zweck von Tierärzte ohne Grenzen?

ToG ist eine Nichtregierungsorganisation mit dem Ziel, Menschen zu helfen, deren Lebensgrundlage von der Tierhaltung abhängt. Das sind Menschen mit kleinbäuerlichen Lebensweisen, wovon ein großer Teil in unseren Projektgebieten ein nomadisches Leben führt. Das sind schätzungsweise über 400 Millionen Menschen weltweit. In diesen Gebieten ist aufgrund von klimatischen Bedingungen oft keine andere Lebensweise möglich. Durch diese Abhängigkeit vom Tier sind die Menschen leider oftmals leichter anfällig für Gefahren wie schwere Klimaphänomene, einschließlich Dürre, Konflikte, wie zum Beispiel Bürgerkriege, und Tierseuchen. ToG betreibt sowohl Nothilfe als auch Entwicklungszusammenarbeit. Unsere Vision ist es, den Menschen Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten. Dabei ist es für uns sehr wichtig, sie in jedem Schritt der Projekte zu involvieren, um angepasste Lösungen zu finden und den Menschen Selbstbestimmung über ihre Zukunft zu ermöglichen. Dadurch können sie ihre Identität, Kultur und Tradition erhalten, ohne Abhängigkeit von äußeren Einflüssen zu entwickeln.

Wo agiert die Organisation und wie viele Mitglieder hat sie?

Wir arbeiten seit 25 Jahren in Ostafrika. Momentan sind es sechs Länder: Südsudan, Sudan, Uganda, Kenia, Äthiopien und Somalia. In Deutschland hat ToG knapp 400 Mitglieder, wobei die Zahl stets wächst.

Wie wird vor Ort geholfen?

Wir versuchen, die Abhängigkeit vom Tier zu reduzieren und die Lebensumstände von Mensch und Tier zu verbessern. Die Projektbereiche sind sehr vielfältig. Der Fokus liegt auf alternativen Einnahmequellen, Milch- und Fleischhygiene, Konfliktmanagement und -prävention, Tierseuchenbekämpfung und Tiergesundheit, Bildung, Verbesserung von Infrastrukturen und Frauenförderung.

Finanziert sich Tierärzte ohne Grenzen über Spenden?

Richtig. Das ist wichtig, da es uns ohne die Unterstützung unserer Spender nicht möglich wäre, unsere Projekte in die Tat umzusetzen und so vielen Menschen und Tieren zu helfen. Nichtsdestotrotz sind wir zum größten Teil auf institutionelle Zuschüsse angewiesen, von Organisationen und Stiftungen. Dies ermöglicht uns, unsere Kapazitäten zu erhöhen. Diese Organisationen setzen allerdings immer circa 15 Prozent Eigenfinanzierung voraus. Da sind wir dann auf unsere Privatspender und Mitglieder angewiesen. Der Kreis schließt sich.

Was machen Sie bei Tierärzte ohne Grenzen?

Ich bin mittlerweile ehrenamtlich im Vorstand von Tierärzte ohne Grenzen tätig. Der Vorstand trägt die Verantwortung für die gesamte Organisation und seine Mitarbeiter. Meine Aufgaben beinhalten neben der alltäglichen Vorstandsarbeit vor allem Öffentlichkeitsarbeit, Bildung inklusive Vorträge und Workshops sowie Kommunikation beziehungsweise Betreuung von Studenten. Dies alles sowohl national als auch international.

Welche sind die nächsten Projekte?

Zunächst sollte man sich einen kurzen Einblick in die Dürresituation und die Situation von Flüchtlingen beziehungsweise Binnenvertriebenen verschaffen. Das sind momentan zwei große Probleme in den Regionen Ostafrikas. In Äthiopien herrschen seit einer Weile sehr trockene Wetterbedingungen. Diese kennen natürlich keine politischen Grenzen und erstrecken sich bis auf die Nachbarländer Kenia und Somalia. Mangelndes Wasser hat enorme Konsequenzen auf das Leben der Menschen, die Tiere und die Umwelt. Der Bürgerkrieg im Südsudan hat ähnliche Auswirkungen. Millionen Menschen sind gezwungen, sich auf die Flucht zu begeben, ohne die Möglichkeit, diese zu finanzieren oder ihre Familie zu ernähren. Eine schlimme Folge der beiden genannten Probleme ist die Hungersnot. Meistens sind es besonders Frauen und Kinder, die am Schlimmsten betroffen sind. Unterschiedlichste Projekte zielen darauf ab, den Betroffenen die Kontrolle über ihr Leben wieder zu ermöglichen. Ein Beispiel ist ein Projekt für Frauen und Kinder, die vom Konflikt im Südsudan betroffen sind. Das umfasst auch Kindersoldaten. Sie bekommen eine Kuh, drei Hühner oder zwei bis drei Ziegen und werden im Umgang mit Tieren, Tiergesundheit und der Produktion von Milchprodukten geschult. Hiermit können sie ihre Familie ernähren und im Dorf sogar einen kleinen Verdienst machen.

Zur Person

Boaz Abraham ist Tierarzt und pendelt momentan wegen seiner Arbeit beziehungsweise Dissertation zwischen Deutschland und der Schweiz. Geboren und aufgewachsen ist er in Israel. Seine Mutter stammt aus Neuhaus zwischen Pfullendorf und Heiligenberg, wo seine Großeltern und der Rest der deutschen Familie noch heute leben. "Pfullendorf könnte man fast als meine deutsche Heimatstadt bezeichnen", sagt Boaz Abraham.

Informationen über Tierärzte ohne Grenzen im Internet: www.togev.de