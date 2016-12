Pfullendorf Thomas Kugler im Interview: Bürgermeister will Handel in der Innenstadt halten

Thomas Kugler im Interview: Bürgermeister will Handel in der Innenstadt halten

Im SÜDKURIER-Interview spricht Rathauschef Thomas Kugler über ein arbeitsreiches Jahr 2016.

Die Sanierung der Grundschule am Härle ist finanziell ein riesiger Kraftakt. Im Nachhinein ist man immer schlauer. Wäre ein Neubau nicht sogar günstiger gewesen?

Ein Neubau wäre nicht günstiger gekommen. Was hätten wir mit dem Hallenbad und der Turnhalle gemacht? Das war schon die richtige Entscheidung, aber die Kostensteigerung auf jetzt 9,2 Millionen Euro hat richtig weh getan.

Im Jahresinterview 2015 haben Sie angekündigt, dass bezüglich der Zukunft der Sechslindenschule im Jahr 2016 eine Entscheidung gefällt wird. Wie ist der Sachstand?

Die eingesetzte Arbeitsgruppe hat sich bekanntlich schon einmal getroffen, um den Status quo zu betrachten. Anfang Februar wird es einen Workshop in der Art einer Bürgerwerkstatt mit Vertretern von Schulen, Eltern, Schulamt, Gemeinderat, Verwaltung und auch Vereinen geben, um Konzepte, beziehungsweise Anforderungsprofile für die Schulen zu entwickeln. Noch vor den Sommerferien möchten wir im Gemeinderat über die Konzeption entscheiden, vielleicht gibt es vorher noch einen weiteren Workshop, wenn Bedarf hierzu besteht. Seit der Landtagswahl gibt es in der Bildungspolitik ja eine neue Betrachtungsweise, unter anderem wird die Realschule gestärkt. Wir haben also nichts verpasst und stehen nicht unter Zeitzwang sondern haben nun eine einigermaßen stabile Entscheidungsgrundlage und verlässlichere Ziele vom Land.

In Pfullendorf sind zum Jahresende offiziell die ersten Flüchtlinge angekommen. Wie ist der Stand der Dinge?

Wir sind in Kontakt mit dem Landratsamt und aktuell erwarten wir keine neuen Flüchtlinge. Derzeit machen wir bei unseren Flüchtlingen eine Sprachsachstandsanalyse und im Januar startet ein neuer Sprachkurs. Die Betreuung übernimmt die Caritas ergänzend der Helferkreis, wenn wir so weit sind. Eventuell wird zusätzlich eine syrische Familie mit zwei Kleinkindern noch nach Pfullendorf verlegt.

Bei der Einbringung des Doppelhaushaltes 2017/2018 hat Kämmerer Traub bei den Investitionen Einsparungen in Millionenhöhe gefordert. Welche Projekte sind aus Ihrer Sicht unverzichtbar und wo sehen Sie Sparpotential?

Diese Frage muss politisch gelöst werden, das heißt Mitglieder beziehungsweise Fraktionen des Gemeinderat treffen die Entscheidung.

Der Kindergartenbau im Roßlauf ist sicher ein Muss. Wie sieht es mit dem evangelischen Kindertagheim aus?

Unsere Investitionspläne sind an den Zuschussantrag für die Sanierung des Dominikanerinnenklosters gekoppelt. Wenn wir die erhofften 1,8 Millionen Euro für die 3,2 Millionen teure Maßnahme erhalten, dann können wir den Kindergarten am Roßlauf, als Ersatz für den Kindergarten am Stadtgarten eher verwirklichen. Für diesen Kindergarten, der rund 3,5 Millionen kosten wird, erhalten wir nur 120 000 Euro an Zuschüssen.

Und wenn es keinen Zuschuss für die Klostersanierung gibt?

Dann muss entweder der Kindergartenneubau im Roßlauf eventuell um ein Jahr verschoben und das Gebäude am Stadtgarten weiter genutzt werden oder die Baumaßnahme Klostersanierung wird weiter geschoben. Da an dem Standort Stadtgarten ja der Neubau für das evangelische Kindertagheim errichtet werden soll, würde sich dann auch diese Maßnahme verzögern. Ohnehin muss die evangelische Kirchengemeinde als Träger der Einrichtung bezüglich ihres 30-prozentigen Kostenanteils noch Entscheidungen treffen und in unserem Haushaltsentwurf für die Jahre 2017/18 ist die Realisierung nicht darstellbar.

Im nächsten Jahr soll offiziell mit dem zweiten Bauabschnitt der Umgehungsstraße begonnen werden. Haben Sie schon einen offiziellen Termin für den Spatenstich?

Nein. Aber Verkehrsminister Herrmann hat bei der Eröffnung des Regio-Busses nochmals versichert, dass die Maßnahme 2017 beginnt. Derzeit werden die Ausbaupläne entwickelt und der Grunderwerbsplan fertig gestellt. Im zweiten Quartal 2017 kann man sicher Näheres sagen.

Mit der Schließung des Reformhauses Kratzert verliert die Innenstadt einen absoluten Frequenzbringer. Der neue Wirtschaftsförderer hat sich deren Wiederbelebung als Schwerpunktthema vorgenommen. Muss der Schwerpunkt künftig eher bei Wohnraumentwicklung und nicht bei Geschäftsentwicklung liegen?

Ich will das Thema „Handel in der Innenstadt“ nicht aufgeben und unser neuer Wirtschaftsförderer hat viel Erfahrung auf diesem Gebiet. Bezüglich der von Ihnen angesprochenen Immobilie führen wir Gespräche, wobei ich bei einem Interessenten sehr optimistisch bin, dass wir mit diesem bis Jahresende eine Einigung erzielen.

Was waren 2016 die Highlights?

Da fallen mir spontan die vielen Baustellen ein, die wir erledigen konnten. Und was mich besonders freut, ist die gute Arbeit der Verwaltung. Vor wenigen Wochen hat die Gemeindeprüfanstalt dies bestätigt und die Prüfer fragten ungläubig, wie Pfullendorf das mit dieser Personalstärke hinkriegt.

Worauf freuen Sie sich im Jahr 2017?

Auf den Spatenstich des zweiten Abschnitts der Umgehungsstraße (lacht). Ich hoffe, dass es so weiter geht. Eigentlich wollten wir 2017 unseren Haushalt konsolidieren und jetzt haben wir einen Rekordhaushalt. Aber wir sind wirklich gut unterwegs. Die GSW baut am Stadtsee, Kramer erweitert und Geberit ist auf Expansionskurs. Unsere Baugebiete boomen weiter, wobei auf dem neuen Areal „Am Oberen Bussen“ nach meiner Einschätzung erst ab Frühjahr 2018 die ersten Häuser gebaut werden können.

Und was bereitet Ihnen Sorgen?

Ich hoffe, dass die neue Aktionärs- und Vorstandsstruktur bei der Alno den Pfullendorfer Standort stärkt. Manchmal verstehe ich auch Kritik an städtischen Einrichtungen und Angeboten nicht, denn wir haben ein unglaublich hohes Niveau und immer werden neue Wünsche artikuliert. Vielleicht haben wir in der Vergangenheit einfach zuviel gemacht.

Zur Person:

Seit 2007 ist der 57-jährige Thomas Kugler Bürgermeister der Stadt Pfullendorf, nachdem er zuvor 16 Jahre Bürgermeister der Gemeinde Sauldorf war. Der dreifache Familienvater und studierte Diplom-Verwaltungswirt hat kraft Amt weitere Mandate inne, wie Aufsichtsratsvorsitzender der Sparkasse Pfullendorf-Meßkirch. Er wurde auch zum Vorsitzenden der CDU-Kreistagsfraktion und des Regionalverbandes Bodensee-Oberschwaben gewählt. (siv)