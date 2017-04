Pfullendorf Tamponade gefällig?

Das Satire-Magazin "Eulenspiegel" hat die skandalösen Vorgänge in der Pfullendorfer Kaserne in sehr überspitzter Form aufgearbeitet und SÜDKURIER-Redakteur Jürgen Witt serviert den mit dem Bazillus Humor infizierten Lesern daraus einige amüsante Passagen.

Viel hat es bisweilen nicht zum Bundeswehrskandal in der Pfullendorfer Kaserne zu lachen gegeben, wo gegen Soldaten wegen Freiheitsberaubung, Körperverletzung und Nötigung ermittelt wird. Wäre da nicht das Satire-Magazin "Eulenspiegel", das unter dem Titel: "Gesellig auf dem Donnerbalken" die Vorgänge tüchtig veralbert. Eine "falsche Fehlerverfälschung" hätte hier zu "Sodom und Gonorrhoe" geführt. Auf vier Seiten würdigt ihr Autor das Ereignis und garniert es mit witzig interpretiertem Bildmaterial. Da werden Soldaten beim vermeintlichen "Phallus-Schwur" beschrieben, der in mancher Einheit ein festliches Gepräge gebe. In Reih und Glied aufgestellte Soldaten kurz vor ihrer Einkleidung stellen sie als "Schwuchtelparade" dar, die "außer in der Eliteschule in Pfullendorf" kaum noch befohlen werde.

Genüsslich spießt der "Eulenspiegel" auch die Tatsache auf, dass sich eine Soldatin über entwürdigende Handlungen bei der sanitätsdienstlichen Ausbildung beklagte: Sexuelle Übergriffe auf Kameraden weiblichen Geschlechts, die oft im Hygienebereich der Kaserne erfolgten, hätten schlagartig aufgehört, seitdem die Rekrutinnen den Donnerbalken in Dreiergruppen aufsuchten und dabei jeweils von einem Unteroffizier begleitet würden.

Auch Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen kriegt ihr Fett ab. Auf dem Bild streckt sie einem Rekruten freundlich ihre Hand entgegen. Was mit beißendem Spott vermerkt wird: Es müsse endlich Schluss sein mit dem entwürdigenden Initationsritual einer falsch verstandenen Mutprobe, dass junge Soldaten einer alten, hässlichen Frau aus der Bevölkerung die Hand geben und sich dabei zu Tode ekeln. Ja, und die Satiriker bringen auch den Nafri (Arbeitsbezeichnung der Polizei für einen nordafrikanischen Intensivtäter) ins Spiel, der sich im Zivildienst neuerdings einer Soldatin körperlich nur nähern dürfe, wenn sie betrunken sei oder die "Toleranzindifferenzziffer des Heeres" dies zulasse.

Sehr originell ist die Flasche Tamponade. Sie sei vergleichbar mit der Bionade – "ein süffiges Gesöff aus Rekrutenurin, Gallenflüssigkeit und einem Rohrreiniger" – nach dem Pfullendorfschen Reinheitsgebot gebraut, so steht es auf dem Etikett. Es sei absolut harmlos und eben ein typisches Zeitgeistgeränk. Man solle aber nicht zuviel davon und es am besten mit einer Maske trinken, damit es im Gesicht keine Verätzungen gebe, wird wärmstens empfohlen.