Pfullendorf Synode zu fairem Handel

Ein Motto im Evangelischen Oberkirchenrat lautet: "Wir kaufen anders". Daher beschäftigte sich die Frühjahrssynode des Kirchenbezirks Überlingen-Stockach am vergangenen Freitag in der Christuskirche Pfullendorf mit dem Thema "öko-fair-soziale Beschaffung in Kirchengemeinden und der Diakonie".

Dazu war neben Gundela Billmann vom Weltladen Pfullendorf auch Projektleiter Florian Hanfeldt aus Karlsruhe gekommen. Nach der Eröffnung durch die Vorsitzende Gisela Bruszt konnte man gleich ins Thema einsteigen. Bereits rund 40 Jahre liegen die Anfänge des fairen Einkaufs in Pfullendorf zurück. Dass dieses Engagement eine Herzensache von Gundela Billmann ist, wurde in ihrem Vortrag überdeutlich. Mit großer Anteilnahme berichtete sie von der Arbeit des Arbeitskreises Ökumene, der seit 30 Jahren den Weltladen in Pfullendorf betreibt. Bei ihrem Vortrag spürte man, wie sehr sie das Schicksal der Produzenten berührt und wie sehr sie darum wirbt, diese Menschen bei der Kaufentscheidung in den Blick zu nehmen. "Jeder Artikel hat seinen Preis", gab sie den Synodalen mit auf den Weg. "Wenn ich als Kunde ihn nicht bezahle, dann bezahlt ihn jemand anderes – meistens der Produzent." Im Mittelpunkt ihres Handels steht nicht nur der Wunsch, dass Erzeuger faire Preise bekommen. So hilft der Weltladen zusammen mit seinen Partnern etwa dann, wenn Folgen von Naturkatastrophen abzufedern sind. Sie erzählte von den Geschichten hinter den Produkten und wie durch diese Weltladen-Initiative den Ärmsten der Armen geholfen werden kann. Sehr kritisch sieht Billmann die neueste Entwicklung, dass auch in Discountern zunehmend Bio- und fair gehandelte Produkte zu günstigen Preisen angeboten werden und appellierte an die Verbraucher, sehr wachsam zu sein.

Projektleiter Florian Hahnfeldt stellte die Servicestelle des evangelischen Oberkirchenrats in Karlsruhe vor. Er erläuterte, wie Kirchengemeinden Ihren Einkauf nach öko-fair-sozialen Kriterien gestalten können und wie die Servicestelle dabei unterstützen kann. "Wir können etwas bewirken bei Einkäufen in Höhe von 57 Millionen Euro jährlich", machte er deutlich. Zunächst aber war es an den Synodalen, sich darüber bewusst zu werden, in welchen Bereichen ihrer Gemeinde sie bereits anders einkaufen. Beim Austausch im Plenum zeigte sich, dass der Gedanke des öko-fairen-sozialen Einkaufs bereits an vielen Stellen greift, aber auch so manches Entwicklungspotential vorhanden ist. Es entstand ein reger Austausch bei dem etwa die Vision vom gesunden, selbst gekochten Essen aus regionalen Zutaten für die Kinder in den kirchlichen Kindergärten mit Applaus bedacht wurde.

Im Anschluss an den Vortrag bestand die Möglichkeit, bei einem Imbiss die Produkte des Weltladens Pfullendorfs auszuprobieren. Im zweiten Teil der Synode standen Neuwahlen auf dem Programm. Für Gabriele Wiechmann und Jonas Rosenow wurden Elsie Fickenscher aus Überlingen und Christian Messner aus Steißlingen gewählt. Zu neuen Verwaltungsräten für das Verwaltungs- und Serviceamt Schwarzwald-Bodensee wurden Udo Pursche, Geschäftsführer des Diakonischen Werkes Überlingen und Stephan Randt, Kirchengemeinderat in Überlingen gewählt. Die Synode wurde durch einen Gottesdienst eröffnet, in dem Elke Riedel, Kristina Geiger, Gerhard Hoffmann, Ewa Ziehm und Ute Braun in ihren Dienst beim Diakonischen Werk eingeführt wurden.

Interview: "Nach dem Motto: Weniger ist mehr und dann ist auch ein höherer Preis zu vertreten"

Gisela Bruszt aus Pfullendorf ist Vorsitzende der Bezirkssynode. Im Interview steht sie Rede und Antwort und blickt auf mögliche Entwicklungen

Die Pfarramts-Sekretärinnen und Leiterinnen der evangelischen Kindergärten waren zur Synode eingeladen. Warum?

Die Einladung erfolgte deshalb, weil an diesen Stellen in einzelnen Kirchengemeinden die Kauf-Entscheidungen getroffen werden. Von hier aus werden alle Einkäufe getätigt. Hier haben die Verantwortlichen einer Kirchengemeinde es in der Hand, den Auftrag von der Bewahrung der Schöpfung handlungsorientiert umzusetzen.

Viele Gemeinden kaufen bereits sehr bewusst ein. Welche weitere Entwicklung hat die Synode vielleicht angestoßen?

Es ist geplant, dass für die Pfarramtssekretärinnen und die Leiterinnen der Kindereinrichtungen im Kirchenbezirk Überlingen-Stockach eine gesonderte Fortbildung über öko-fair-soziale Beschaffung zentral stattfindet. Die Servicestelle des Evangelischen Oberkirchenrates in Karlsruhe bietet so gute Beratung und Unterstützung. Deshalb ist es wichtig, dass die Kirchengemeinde von ihrer Arbeit profitieren.

Wie halten Sie es denn selber in Ihrem Leben mit dem öko-sozialen-fairen Einkauf?

Es ist mir sehr wichtig, darauf zu achten. Nach dem Motto: Weniger ist mehr und dann ist auch ein höherer Preis zu vertreten.