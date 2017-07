Pfullendorf Stützmauern gegen einen Erdbruch

Technischer Ausschuss billigt wichtige Vorarbeit für die Schulhofgestaltung der Grundschule am Härle in Pfullendorf.

Die Arbeiten an der Grundschule am Härle nähern sich allmählich dem Ende und die Baustelle ist immer noch für eine Überraschung gut, wie die Mitglieder des Technischen Ausschusses in ihrer jüngsten Sitzung erfuhren. Stadtbaumeister Jörg-Steffen Peter erklärte die Notwendigkeit vor der Gestaltung des Außenbereichs, sprich dem Schulhof, noch Vorarbeiten durchzuführen. Konkret müssen im Hanggelände entlang der Schulstraße zwei Stützmauern eingebaut werden, um den Hang quasi abzufangen, wie Bürgermeister Thomas Kugler verdeutlichte. Auf dem abschüssigen Gelände hatten die Experten einen sogenannten "Erdbruch" festgestellt, was unter anderem von einem Geologen bestätigt wurde. Bei der Auftragsvergabe für die Außenanlage war man noch von anderen Voraussetzungen ausgegangen, machte Stadtbaumeister Peter deutlich. Da die Firma Stocker während der gesamten Baumaßnahme an der Grundschule die Erd-, Beton- und Stahlbetonarbeiten ausgeführt hat, holte das Stadtbauamt vom heimischen Unternehmen einen Kostenvoranschlag ein, der sich exakt auf 99 947 Euro beläuft. "Die Firma könnte sofort mit den Arbeiten beginnen, sodass die Stützwände bis zum Beginn der eigentlichen Schulhofgestaltung fertiggestellt sind", erklärte Peter. Diese Gewerke werden bei der nächsten Sitzung des Gemeinderates am 20. Juli vergeben.

Edgar Lang (Freie Wähler) fragte nach der Verkehrssituation in der Adolf-Kolping-Straße, wo entlang des Kurvenbereichs zur Grundschule am Härle nach seiner Beobachtung bis zu drei Autos am Fahrbahnrand geparkt sind. In der kommenden Woche gebe es in Pfullendorf eine Verkehrsschau, und man habe das Thema auf dem Schirm, erklärte Bürgermeister Thomas Kugler. Er wies daraufhin, dass die Situation sich jeweils verschärfe, wenn Eltern ihre Kinder abholten und dazu im Einfahrtsbereich parkten. Beim Beschluss für den Fahrradschutzstreifen in der Adolf-Kolping-Straße hatte der Rathauschef mit Hinweis auf diese parkenden Autos erklärt, dass man die Situation beobachten wolle, mit dem Besitzer sprechen und gegebenenfalls ein Halteverbot erlassen werde.