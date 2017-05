Pfullendorf Steige hinunter: Voller Einkaufswagen prallt in Absperrung

Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Sonntag einen Einkaufswagen mit allerlei Dingen vom Marktplatz gefüllt. Anschließend ließen sie ihn die Steige Am Alten Spital hinunterrauschen.

Noch unbekannte Täter haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Bereich Marktplatz einen Klappstuhl, einen Werbeständer, einen Mülleimer und einen Sonnenschirmständer aus Beton in einen Einkaufswagen geladen und diesen die Steige Am Alten Spital hinunterrollen gelassen, teilt die Polizei mit. Der Einkaufswagen prallte gegen eine Absperrung, die an der Kreuzung mit der Utten-/Winkelgasse aufgestellt worden war. Möglicherweise dieselben Täter kommen für Farbschmierereien im Stadtgebiet infrage. Der durch beide Taten angerichtete Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Hinweise werden unter 0 75 52/2 01 60 erbeten.