Pfullendorf Stegstreckerzunft richtet im Jahr 2020 das Landschaftstreffen der Schwäbisch-Alemannischen Narrenzünfte

Pfullendorf feiert 2020 sein 800-jähriges Stadtjubiläum und deshalb hat sich die Stegstreckerzunft um die Ausrichtung des Landschaftstreffens der Schwäbisch-Alemannischen Narrenzünfte im Jubiläumsjahr beworben und erhielt den Zuschlag.

Bei der Hauptversammlung der Schwäbisch Alemannischen Narrenzünfte, die von der Narrenzunft Pflummeschlucker Bonndorf ausgetragen wurde, hat die Stegstreckerzunft den Zuschlag zur Ausrichtung eines Landschaftstreffens bekommen. Anlässlich des 800-jährigen Stadtjubiläums im Jahre 2020 hat sich die Narrenzunft beim Präsidium der VSAN dafür beworben. Das Narrentreffen soll am Wochenende 1. und 2. Februar 2020 stattfinden, 17 Jahre nach dem letzten von den Stegstreckern ausgerichteten Landschaftstreffen. Zuvor werden die Stegstrecker im Januar 2018 auch noch die jährlich stattfindende Hauptversammlung der Vereinigung Schwäbisch Alemannischer Narrenzünfte ausrichten. Dazu werden in Pfullendorf bis zu 800 Zunft- und Narrenratsvertreter aus 69 Zünften der gesamten Vereinigung erwartet. Die ersten Vorbereitungen für die Hauptversammlung laufen an und nach der Fasnet 2017 werden sich Zunftoberen noch zusätzlich zum Narrentreffen Gedanken machen müssen.