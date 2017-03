Pfullendorf Staufer-Kaserne: Verfahren gegen sieben Soldaten

Die Staatsanwaltschaft Hechingen hat nach den Vorkommnissen in der Staufer-Kaserne in Pfullendorf gegen sieben Soldaten ein Ermittlungsverfahren wegen Nötigung, Körperverletzung und Freiheitsberaubung eingeleitet.

Zwei Monate sind seit Bekanntwerden der Vorfälle in der Staufer-Kaserne vergangen, und seit 1. März hat die Kaserne mit Oberst Carsten Jahnel einen neuen Kommandanten. Neben der Versetzung des früheren Kommandeurs sowie weiterer Führungskräfte wurden schon sieben Mannschaftsdienstgrade aus der Bundeswehr entlassen. Gegen diese Männer wird nach Angaben von Markus Engel, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Hechingen, ein Ermittlungsverfahren wegen der Vorwürfe der Freiheitsberaubung, Körperverletzung und Nötigung geführt. Dabei geht es um so genannte Aufnahmerituale, bei denen Neuankömmlinge unter anderem gefesselt und dann unter die Dusche gestellt wurden.

Ein weiteres Verfahren bezieht sich auf die Praktiken bei der Kampfsanitäterausbildung. "Dieses Verfahren wird noch als sogenanntes Prüfverfahren geführt", erläuterte Engel auf Anfrage des SÜDKURIER, dass man noch prüfe, ob die bisher bekannten Vorwürfe unabhängig von ihrem Wahrheitsgehalt überhaupt strafrechtliche Tatbestände erfüllten. Im August 2016 hatte sich eine Soldatin beschwert und von unhaltbaren Zuständen bei der sanitätsdienstlichen Ausbildung berichtet. Unter anderem sei es während der „Combat First Responder“-Ausbildung zu entwürdigenden Handlungen gekommen. Zu den Ausbildungsinhalten dieses Lehrgangs gehört auch das Absuchen des gesamten Körpers einer womöglich verwundeten Person. Die Soldatin hatte sich nicht über die Ausbildungsinhalte, sondern über die Art der Durchführung der Untersuchungsmethode beklagt. Bekannt wurde auch, dass in einem Aufenthaltsraum eine Stange installiert worden war und Soldatinnen genötigt werden sollten, an dieser zu tanzen.

Die betroffene Soldatin hatte sich im Oktober 2016 auch an die Verteidigungsministern gewandt und am Rosenmontag hatte sich der Generalinspekteur des Heeres, Volker Wieker, selbst ein Bild in der Staufer-Kaserne gemacht. Als Konsequenz aus den Vorfällen wurde die betroffene Einheit organisatorisch getrennt und sieben Soldaten in Führungsverantwortung versetzt oder innerhalb des Zentrums verändert worden.

Nach Angaben von Staatsanwaltpressesprecher Markus Engel werden die Vorwürfe der Sanitätsangehörigen genau geprüft, wobei es noch einige Wochen dauern werde, bis der Sachverhalt geklärt und entschieden ist. Sollten hierbei keine strafrechtlichen Tatbestände festgestellt werden, wird überhaupt kein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Die Staufer-Kaserne hatte nach den Enthüllungen Ende Januar bundesweit für Schlagzeilen gesorgt und auch der katholische Militärbischof, Dr. Franz-Josef Overbeck, zeigte sich fassungslos und erklärte, dass ihm auf erschütternde Weise in Erinnerung gebracht worden sei, wie fragil der Grundsatz von der Unantastbarkeit der Menschenwürde sei, wenn Menschen sich in schamloser Weise über diesen hinwegsetzten und andere misshandelten. Da in der Staufer-Kaserne auch Spezialkräfte ausgebildet würden, die dienstlich bedingt einem starken psychischen Druck ausgesetzt seien, komme es auf eine gute und einfühlsame seelsorgliche Begleitung aller an, die von Respekt und Vertrauen geprägt sei, mahnte der Militärbischof.



Prozedere

Das Ermittlungsverfahren oder Vorverfahren ist nach deutschem Straf- beziehungsweise Ordnungswidrigkeitenrecht der Ausgangspunkt jedes Bußgeld- und Strafverfahrens. Die Ermittlungen müssen nach dem Legalitätsprinzip aufgrund von Anzeigen oder zureichender Hinweise auf eine Straftat stets aufgenommen werden. Wird das Ermittlungsverfahren abgeschlossen, obliegt es allein der Staatsanwaltschaft, darüber zu entscheiden, ob Anklage erhoben, ein Strafbefehl beantragt oder das Verfahren eingestellt wird.