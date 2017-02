Pfullendorf Staufer-Kaserne: Übergabeappell ohne großes Publikum

Zur Kommandoübergabe von Oberst Thomas Schmidt an Oberst Carsten Jahnel am 1. März wird ohne Bevölkerung und Medien stattfinden.

Wenn am Mittwoch, 1. März, der bisherige Kommandeur der Staufer-Kaserne, Oberst Thomas Schmidt, seinen Posten an seinen Nachfolger, Oberst Carsten Jahnel, übergibt, dann erfolgt dies vor einem ausgesuchten Publikum, zu dem weder Bevölkerung noch Medien gehören. Diese Information gab es gestern bei einem Pressegespräch des Ausbildungszentrums "Spezielle Operationen", bei dem Leutnant Thomas Merten mehreren Medienleuten Rede und Antwort zu den Vorkommnissen in der Kaserne und deren Konsequenzen stand. Oberst Schmidt, der 2013 den Kommandeursposten in Pfullendorf übernommen hat, wird nach Leipzig zum Ausbildungskommando versetzt. Neben Schmidt wurden sechs weitere Militärs von ihren Posten versetzt, wobei hier noch einige Disziplinarverfahren laufen. Fünf Soldaten wurden mit Wirkung zum 13. Februar fristlos gekündigt, wobei nach Informationen des SÜDKURIER sich die geschassten Bundeswehrangehörigen rechtlichen Beistand geholt haben. Leutnant Merten erläuterte nochmals, dass es sich bei den Vorfällen um drei verschiedene Tatbestände handelt, wobei die Mannschaftsdienstgrade wegen den Aufnahmeritualen entlassen wurden. Dabei handelt es sich um mehrere Freiwillige und zwei Zeitsoldaten, die in einer Unterstützungseinheit für den Ausbildungsbetrieb der Spezialkräfte tätig sind. Ein Problem war, dass wegen der neuen Arbeitszeitverordnungen der Bundeswehr, die 80 Soldaten dieser Einheit nach Dienstschluss sich selbst überlassen waren, weil kein Aufsichtspersonal vorhanden war. Jetzt wurde der Offizier vom Wachdienst, der für die Ordnung verantwortlich ist, zusätzlich vergattert, künftig in den Gebäuden nach dem Rechten zu sehen.

Dies hat der neue Kommandeur Oberst Carsten Jahnel nach Angaben von Leutnant Merten auch schon gemacht, sich jeden Raum und jeden Keller selbst angeschaut und sich in allen Einheiten vorgestellt. "Er wird Gas geben", bezeichnet der Presseoffizier seinen neuen Chef als zielorientiert agierenden Mann, der weiß, was er will.

Oberst Schmidt, der beim morgigen Übergabeappell lediglich eine kurze Rede halten wird, war übrigens gar nicht in Pfullendorf, sondern in einem sechswöchigen Kuraufenthalt, als im vergangenen Jahr mit der Beschwerde einer Offizierin die frauenfeindlichen und teilweise menschverachtenswerten Praktiken bei der Sanitätsausbildung letztlich publik wurden. Üblicherweise wechseln Inhaber solcher Kommandoposten im Drei-Jahres-Ryhthmus den Posten, aber Thomas Schmidt hätte man wohl länger, womöglich bis zur Pension, in Pfullendorf gelassen, wie Leutnant Merten erklärte. Am Mittwoch wird er offiziell seinen Posten an den 52-jährigen Carsten Jahnel übergeben und im Anschluss den Garnisonsstandort verlassen.