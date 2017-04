Pfullendorf Staufer-Kaserne: Oberst Jahnel verspricht konsequente Bestrafung

Beim Antrittsbesuch von Landrätin Stefanie Bürkle beim neuen Leiter des Ausbildungszentrums "Spezielle Operationen" in Pfullendorf, erklärte Oberst Carsten Jahnel, dass die Vorfälle in der Staufer-Kaserne aufgearbeitet und Dienstvergehen konsequent bestraft werden.

Bereits wenige Tage nach seinem Amtsantritt in der Staufer-Kaserne trafen sich der neue Leiter des Ausbildungszentrums „Spezielle Operationen“ der Bundeswehr, Oberst Carsten Jahnel, und Landrätin Stefanie Bürkle, informiert das Landratsamt. Das Gespräch diente dem gegenseitigen Kennenlernen und dem Austausch zu Fragen der Führung im zivilen und militärischen Bereich. Landrätin Bürkle hieß Oberst Jahnel im Landkreis willkommen und bekräftigte, dass „die Bundeswehr ebenso zum Landkreis Sigmaringen gehört, wie das Obere Tor zu Pfullendorf.“ Oberst Jahnel freute sich über diese Verbundenheit des Landkreises und bestätigte, dass „die Bundeswehr in Pfullendorf den engen Schulterschluss zu den politischen Vertretern der Stadt Pfullendorf, den umliegenden Städten und Gemeinden sowie zum Landkreis sucht.“ Die Bundeswehr sei eine Parlamentsarmee und fest in der deutschen Gesellschaft verwurzelt. Die Verirrungen Einzelner, die mit großem publizistischem Getöse ausgenutzt wurden, dürften nicht zum Generalverdacht gegen alle Soldaten am Standort Pfullendorf führen, erklärte Jahnel. Hier im Standort verrichten die stationierten Soldaten einen anspruchsvollen Dienst, bemühten sich jeden Tag um die Ausbildung von Kameraden, die im Einsatz bestehen müssen. Die aufgetretenen Verfehlungen in der Ausbildung werden nach Angaben des Oberst aufgearbeitet und Dienstvergehen konsequent bestraft.