Pfullendorf Staufer-Kaserne: Bundeswehr sagt Gespräch mit Oberst ab

Ein angekündigtes Hintergrundgespräch mit Oberst Thomas Schmidt in Zusammenhang mit den Vorfällen in der Staufer-Kaserne wurde von der Bundeswehr abgesagt.

Zu den Personalmaßnahmen im Zusammenhang mit den Vorfällen in der Staufer-Kaserne gab es vom Kommando Heer eine Pressemitteilung. Demnach schließt Oberst Thomas Schmidt die notwendigen organisatorischen und administrativen Maßnahmen zur formalen Übergabe an seinen Nachfolger, Oberst Carsten Jahnel, am 1. März ab. "Die bereits getroffenen Personalmaßnahmen im Bereich der Ausbildung, zusammen mit dem geplanten Coaching des neuen Führungs- und Ausbilderteams durch das Zentrum Innere Führung der Bundeswehr sind die ersten Schritte auf dem Weg zu einem Neuanfang", heißt es in der Mitteilung, dass deshalb ein angekündigtes Hintergrundgespräch mit Oberst Thomas Schmidt durch das Ausbildungszentrum abgesagt wurde.