Pfullendorf Staufer-Gymnasium beim Wettbewerb "Einfach Klasse!" dabei

Schüler der Klassenstufen 8 und 9 am Staufer-Gymnasium in Pfullendorf engagieren sich seit Jahren sozial. Jetzt beteiligt sich die Schule mit diesem Engagement am Schulwettbewerb "Einfach Klasse!" von SÜDKURIER und EnBW.

Pfullendorf – Der Schulwettbewerb von SÜDKURIER und EnBW startet in eine neue Runde. Unter dem Motto "Einfach Klasse!" werden besondere Projekte gesucht, mit denen sich Schüler aktiv in die Gesellschaft einbringen. Ziel ist es zu zeigen, dass sich junge Leute auch außerhalb des Schulhofs engagieren. "Ich finde das eine tolle Sache und deshalb bin ich dem Vorschlag unserer Schulleiterin Anette Ebinger gerne gefolgt und habe uns angemeldet", sagt Bärbel Schäfer. Sie ist am Staufer-Gymnasium in Pfullendorf für ein Projekt zuständig, das es schon einige Jahre gibt. Wer bei "Ein Tag für die Gesellschaft – 24 Stunden soziales Engagement" mitmacht, der setzt sich nicht nur für andere ein, er macht auch etwas für sich selbst.

Derzeit sind es je rund 65 Schüler aus jeder der Klassenstufen 8 und 9, die am Projekt beteiligt sind. Viele Neuntklässler haben ihre ehrenamtlichen Arbeitsstunden bereits abgeleistet. Yan-Shin Mau war an der Härle-Schule. Sie kann das Projekt nur empfehlen. "Man macht neue Erfahrungen und kann damit auch für sein eigenes Leben eine ganze Menge lernen." Sie hat nachmittags ihren Dienst abgeleistet, in ihrer Freizeit. Kati Breichler war ebenfalls in der Härle-Schule. Der 14-Jährigen hat das so viel Spaß gemacht, dass sie angefragt hat, ob sie nicht verlängern kann. Sie überlegt sogar, ob sie nicht vielleicht Lehrerin werden möchte. Bislang steht noch nicht fest, wann die Gymnasiastin im kommenden Schuljahr nachmittags frei hat. Doch wenn sie ihren Stundenplan hat, dann wird sie sofort mit der Grundschule wieder Kontakt aufnehmen.

Denn auch das gehört dazu: Die Plätze für das ehrenamtliche Engagement und die Zeiten müssen die Schüler eigenständig organisieren. Bärbel Schäfer findet das vollkommen in Ordnung. "Auch dabei kann man eine ganze Menge an Erfahrungen sammeln", sagt sie. Sie zählt einige Einrichtungen und Dienste auf, wo Projektteilnehmer bereits im Einsatz waren oder im neuen Schuljahr sein werden: Kindergärten, die Grundschule, Einrichtungen für ältere oder behinderte Menschen, das Technische Hilfswerk, die Freiwillige Feuerwehr oder Vereine. "Die Möglichkeiten in Pfullendorf sind vielfältig und natürlich kann man auch in den umliegenden Orten tätig sein", macht die Lehrerin deutlich, die Mathematik und Geographie unterrichtet. Das ehrenamtliche soziale Engagement dauert mindestens 24 Stunden. Und die haben, nicht wie die 45-Minuten-Schulstunden, 60 Minuten. Wer mitmachen möchte, muss sich selbstständig eine Einrichtung suchen und den Zeitraum der Tätigkeit absprechen. Die meisten Schüler sind beim Projekt dabei.

Laura Hangleiter wird ihre Stunden im Familienzentrum Regenbogenland ableisten. "Mit Kindern komme ich sehr gut klar", lacht die 13-Jährige, die wie ihre Schwester Sarah die 8. Klasse besucht. Sarah wird in dieselbe Einrichtung gehen. Bei beiden spielt da auch die Neugier eine Rolle. "Mal sehen, wie das dort heute so ist", schmunzelt Sarah. Denn als sie klein waren, haben die Zwillinge diesen Kindergarten besucht.

Ähnliche Beweggründe hat auch Emily Yalman. Die 13-Jährige wird in die Härle-Schule gehen, die sie selbst einmal besucht hat. "Ich bin gespannt, ob die Lehrer sich verändert haben", erzählt sie. Selbst Pädagogin zu werden, das hat sie nicht vor. Derzeit ist Architektin ihr Berufsfavorit. Zum Gespräch mit dem SÜDKURIER sind zwar nur Mädels gekommen, aber die Jungen engagieren sich genauso wie die Mädchen beim Sozialprojekt.

"Einfach Klasse!"

Nachhilfe in Deutsch für Flüchtlinge, Vorlesestunden für Senioren in Pflegeheimen oder ein Kiosk mit Fair-Trade-Produkten an der eigenen Schule – viele Schüler setzen ihre Ideen um, helfen, gestalten, lösen Probleme, verbinden Menschen und beschäftigen sich mit aktuellen Fragen. Doch passiert das oft abseits der Öffentlichkeit. Das SÜDKURIER Medienhaus und die EnBW Energie Baden-Württemberg AG möchten diese kleinen, feinen Projekte aus weiterführenden Schulen vorstellen und belohnen. Am Ende entscheidet eine Jury über die beste Idee und übergibt folgende Gewinne an die Sieger:

Eine eigene Projekt-Homepage: Für das Projekt, das die Jury überzeugt, entwickeln die Experten von Profi-Homepage (www.profi-homepage.de), einem Produkt aus dem SÜDKURIER Medienhaus, einen professionellen Auftritt. Gesponsert werden unter anderem vier gestaltete Seiten, dazu gibt es die Homepage drei Jahre ohne Folgekosten.

Einen Abenteuertag am Bodensee: Außerdem laden wir die Teilnehmer des Gewinnerprojektes ein, am Donnerstag, 20. Juli, einen Tag im Klettergarten und beim Floßbau bei Univenture am Bodensee zu verbringen.

Online-Bewerbungen bis Mittwoch, 21. Juni, gerne auch mit kleinem Video. Dabei sollte erklärt werden, welchen Beitrag die Idee der Schüler zum Zusammenleben leistet, warum ihnen das Projekt wichtig ist und warum es auf einer eigenen Homepage präsentiert werden sollte. (jus)

Alle Informationen zum Wettbewerb mit Teilnahmebedingungen und Bewerbungsunterlagen: www.suedkurier.de/klasse