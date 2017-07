Pfullendorf Start für syrischen Schneidermeister in Pfullendorf

Shukri Gharib eröffnet in der Heiligenberger Straße eine Änderungsschneiderei und beschäftigt anerkannten Asylbewerber

Symbolisch durchschnitten Shukri Gharib, der seit vielen Jahren in der Heiligenberger Straße einen Lebensmittelladen betreibt, und der städtische Wirtschaftsförderer Bernd Mathieu gestern ein rotes Band, und eröffneten offiziell die Änderungsschneiderei. Schon vor Jahren hatte Gharib die Idee, eine Schneiderei zu eröffnen, auch weil er einst selbst in seiner früheren Heimatstadt, dem syrischen Almalekie, geschneidert hat. Nun ergab sich für den umtriebigen Geschäftsmann doch noch die Möglichkeit, in zwei freien Räumen neben seinem Lebensmittelmarkt seine Schneiderei zu platzieren, wo Schneidermeister Gabriel Hanna auf Kundschaft wartet. Der 46-Jährige hatte in Almalekie ein eigenes Geschäft und musste vor 1,5 Jahren vor dem Bürgerkrieg fliehen. Allein gelangte er auf der Balkanroute nach zehn Tagen nach Deutschland, auch seine Ehefrau und der Sohn mussten allein fliehen. In Deutschland wurde die Familie in der Landeserstaufnahmestelle Sigmaringen wieder vereint und Shukri Gharib hörte, dass dort eine Familie aus seiner Heimatstadt untergebracht ist, die nun von der aramäischen Gemeinde Pfullendorf unterstützt wurde. Der Asylantrag der Familie Hanna wurde nach Monaten anerkannt und Gabriel Hanna von Gharib als Aushilfe beschäftigt. Jetzt kann der Schneidermeister wieder in seinem alten Beruf arbeiten und der Laden hat täglich von 9 bis 18 Uhr sowie samstags von 9 bis 14 Uhr geöffnet.

„Für die Heiligenberger Straße ist diese Neueröffnung eine weitere Belebung“, gratulierte Wirtschaftsförderer Bernd Mathieu namens der Stadt. Die Innenstadtbeauftragte Mira Krane wies auf das Angebot hin, besonders in der Nahversorgung, das Kunden in der Heiligenbergerstraße in Anspruch nehmen können. „Die Straße wird zu Unrecht unterschätzt“, informierte Krane, dass man den Neubürgerempfang am 23. September nutzen will, um mit einem „Tag der offenen Tür“ auf die Heiligenberger Straße aufmerksam zu machen. Dazu öffnen die Geschäfte von 9 bis 14 Uhr ihre Türen und mit dabei sind auch das Flairhotel „Adler“ und die Volksbank.