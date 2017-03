Pfullendorf Städtevergleich in Deutschland: Pfullendorf ist eine Gewinnerstadt

Beraterfirma Contor GmbH erstellt bundesweiten Vergleich von 1554 Städten und dabei wird Pfullendorf im \"Cluster\" Kleinstadt als zukunftsfähig eingestuft.

Welche deutschen Städte haben eine gute Zukunftsperspektive und wie müssen sich Gemeinden verändern, um im Kampf um Arbeitsplätze, Neubürger und Lebensqualität nicht abgehängt zu werden? Die Zukunftsfähigkeit von 1554 Städten mit mehr als 10 000 Einwohnern, in denen 75 Prozent der bundesdeutschen Gesellschaft leben, hat Wissenschaftler Henner Lüttich von der Contor GmbH unter die Lupe genommen. Für Pfullendorf höchst erfreulich: Die Stadt gehört nach Auswertung von 34 Indikatoren zu den Gewinnern bei den Kleinstädten, ebenso wie Sigmaringen und Bad Saulgau. Zu den Kategorien, die analysiert wurden, gehören Bildung, Demografie, Kriminalitätsraten, Bedingungen für Unternehmen bis hin zu den sozialen Verhältnissen. Für den städtischen Wirtschaftsförderer Bernd Mathieu spiegelt diese positive Einstufung die prosperierende Entwicklung von Pfullendorf wider, wie er gestern auf Anfrage des SÜDKURIER erklärte. Er ist sichtlich stolz auf das Ergebnis und macht klar, dass die Ausweisung von Wohnbauflächen und eine hervorragende Bildungsinfrastruktur als Magnet für Neubürger wirke, ebenso die große Zahl an Arbeitsplätzen. Wie die übrigen 388 Kommunen, die als Kleinstadt zu einem so genannten Cluster zusammengefasst wurden, zeichnet sich Pfullendorf nach Interpretation der Autoren durch eher steigende Einwohnerzahl aus. "Die Arbeitslosenanteil, die Insolvenz- und Kriminalitätsraten liegen deutlich unter dem Durchschnitt aller Städte", heißt es in der Studie.

Bezüglich den unternehmerischen Bedingungen ist von einer leicht überdurchschnittlichen Produktivität die Rede, und der Gewerbesteuerhebesatz unterschreitet mit 352 Punkten den gesamtdeutschen Durchschnittssatz von 380 Punkten, wobei Pfullendorf 340 Prozentpunkte festgesetzt hat, was in den kommenden zwei Jahren jeweils 13,5 Millionen Euro in die städtischen Kasse spülen soll. Vielleicht werden es ja ein paar Euro, denn für das Industriegebiet "Mengener Straße" gibt es nach Angaben von Wirtschaftsförderer Mathieu mehrere ernsthafte Interessenten, mit denen man Gespräche über eine Ansiedlung führe. Ein Investor, der allerdings nur eine kleine Fläche kaufen wollte, ist hingegen abgesprungen.