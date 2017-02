Pfullendorf Stadtrat Pfullendorf: Fraktionen tragen Kreditrisiko mit

Der Gemeinderat verabschiedet hat den Doppelhaushalt 2017/2018 einstimmig verabschiedet und eine weitere Stelle für die Verkehrsüberwachung genehmigt.

Wieder dreht die Stadt, mit dem vom Gemeinderat in seiner Sitzung am Donnerstagabend einstimmig genehmigten Doppelhaushalt 2017/2018, ein riesen Rad – Rund 92,5 Millionen umfassen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt, wobei zur Finanzierung der Investitionen rund 5,5 Millionen Euro Kredite aufgenommen werden. Die Fraktionssprecher Roland Brucker (CDU), Thomas Jacob (Freie Wähler) und Michael Zoller (Unabhängige Liste) betonten in ihren Haushaltsreden, dass man sich der Rekordverschuldung bewusst ist, aber begonnene oder zukunftsweisende Projekte nicht aufschieben will. Außer Zweifel steht der Neubau des Kindergartens im Roßlauf als Ersatz für den Stadtgarten am Stadtgarten und auch die Fortführung der Sanierung des Dominikanerinnenklosters, die 1,6 Millionen Euro kostet. Diese Zusage der Räte ist aber an eine Landesförderung in derselben Höhe gekoppelt, wofür es in Stuttgart nach Angaben von Bürgermeister Thomas Kugler weiter "vage positive Signale" gebe. Einig waren sich FW und UL, dass man baldmöglichst den Kostendeckungsgrad bei den städtischen Kindergärten von 17 Prozent auf die vom Gemeindetag vorgegebenen 20 Prozent erreichen müsse, und hier erwarte man eine breite Akzeptanz der betroffenen Eltern, ergänzte FW-Chef Jacob. Eine kostenmäßige wie funktionale Überprüfung für das geplante Gerätehaus für die Feuerwehren Mottschieß, Zell und Schwäblishausen, das 1,1 Millionen Euro kosten soll, forderte CDU-Chef Brucker. Um den ruhenden Verkehr zu überprüfen, und den Vollzugsbeamten zu unterstützten, beantragte die UL eine zusätzliche 450-Euro-Stelle, was das Gremium auch genehmigte.

Mit großer Sorge betrachtet UL-Sprecher Michael Zoller das Ansteigen der Vergnügungssteuer auf rund 550 000 Euro, was beim aktuellen Steuersatz einen Umsatz von 3,5 Millionen Euro in den Pfullendorfer Spielhallen bedeute. Als vorbildhaft bewerten die drei Fraktionen, dass die Fußballvereine aus Pfullendorf, Denkingen und Aach-Linz den Bau eines Kunstrasenplatzes akzeptierten und diesen gemeinsam nutzen wollen. Das wissende Schmunzeln der altgedienten Ratsmitglieder hatte Roland Brucker sicher, als er erklärte, dass er darauf vertraue, dass der Kämmerer wieder etwas Luft in den Haushalt eingearbeitet habe. Der an diesem Abend hochgelobte Finanzchef Micheal Traub ist optimistisch, dass die Kommunalaufsicht den Haushalt trotz der Kreditaufnahme genehmigen wird und ergänzte, dass man über einen finanziellen Puffer verfüge. Entscheidend sei der ertragsreiche Verwaltungshaushalt, erklärte Traub stolz, dass man bei einem Volumen von 36 Millionen Euro rund 3,2 Millionen Euro an den Vermögenshaushalt überweise, was einer Umsatzrendite von neun Prozent entspreche.

Von einem "Wechselspiel zwischen wollen und können", sprach Bürgermeister Thomas Kugler, dass die Verwaltung, ob des Investitionsvolumens selbst überrascht wurde. "Aber nichts machen, löst die Probleme nicht", ist dem Rathauschef ob der Erhöhung der Verschuldung nicht bange. Die Stadt habe sich in den vergangenen fünf Jahren enorm weiter entwickelt, ergänzte Kugler, dass man ehrgeizige Ziele verfolge und sich dabei auf einem guten Weg befinde: "Wir können den Bürgern guten Gewissens Rechenschaft ablegen!" Bis Jahresende werde man ein Parkraumbewirtschaftungskonzept vorlegen, versprach der Rathauschef und die Parkgebührenkalkulation, besonders für den Seepark, binnen drei Monaten erarbeiten. Auch die von den Fraktionen geforderte Erhöhung der Kindergartenbeiträge wird binnen eines Vierteljahres vorliegen. Die UL forderte zudem von der Leitung der städtischen Musikschule einen Vorschlag für eine moderate Gebührenpassung.

Eckdaten des Haushaltes

Verwaltungshaushalt 2017 und 2018: 36,49 und 36,30 Millionen Euro.

Vermögenshaushalt 2017 und 2018: 9,97 und 9,67 Millionen Euro.

Geplante Kreditaufnahme 2017 Und 2018: 1,62 und 3,88 Millionen Euro.

Hebesätze für Grundsteuer A: 320 (vom Hundert); Grundsteuer B: 360 (vom Hundert) und Gewerbesteuer: 340 (vom Hundert).

Größte Ausgaben: Sanierung Dominkanerinnenkloster (1,6 Mio. Euro); Neubau Kindergarten Roßlauf (2 Mio. Euro), Grundstückswerb (2,4 Mio. Euro).