Pfullendorf Stadtmusikforum präsentiert sich in der Stadthalle

Ein Konzert mit Musik in vielen Variationen haben 40 Schüler und ihre Lehrer vom Stadtmusikforum Regionale Musikschule Pfullendorf in der Stadthalle gegeben. Stadtmusikdirektor Thomas Stöhr zeichnete in diesem Rahmen auch sieben Musiklehrer aus, die seit der Gründung des Stadtmusikforums vor 20 Jahren an der Musikschule unterrichten.

Pfullendorf – Gemäß des Mottos "Musik in allen Variationen" haben Nachwuchsmusiker vom Kindergarten- bis ins Erwachsenenalter beim 20. Musikschulkonzert des Stadtmusikforums Regionale Musikschule Pfullendorf in der Stadthalle das breite musikalische Ausbildungsprogramm präsentiert. Rund 40 Musikschüler und ihre Lehrer zeigten als Solisten, Spielkreise, Kammermusikgruppen, Ensembles und Band ihr Können.

Alexander Knoll eröffnete das Konzert auf der Tenorposaune mit einer Bourrée, begleitet von Anna Walter auf dem Flügel. Der 14-jährige Alexander Knoll kommt aus Ostrach-Spöck und spielt seit vier Jahren Posaune. "Die Posaune hat keine Ventile, man spielt sie mit dem Zug", erklärt er dem SÜDKURIER vor Konzertbeginn.

In seiner Ansprache ging Stadtmusikdirektor Thomas Stöhr auf das 20-jährige Bestehen des Stadtmusikforums Pfullendorf als regionale Musikschule ein: "Was mit sieben Lehrkräften und 170 Schülern im November 1996 begann, entwickelte sich zu einer wichtigen kulturellen Institution in Pfullendorf und unserer Region. Heute, mit 550 Schulbelegungen und 23 Lehrkräften, ist dies ein Beleg für den Erfolg, die Kontinuität und Verlässlichkeit dieser öffentlichen Einrichtung inmitten unserer schönen alten Reichsstadt und ihrer Außenstellen." Stöhr dankte allen, die die Musikschule in diesem Bildungsauftrag unterstützen, Gemeinderat, Kuratorium und Gönnern, Lehrern, Eltern und Großeltern.

Gemeinsam mit Ronny Fröde sangen sich die Jüngsten zwischen drei und sechs Jahren aus dem Kindergarten St. Johann Denkingen und dem Familienzentrum mit "Der Schmetterling erinnert sich" und "Die Affen rasen durch den Wald" in die Herzen der Zuhörer. Eine mehrstimmige Gavotte von Händel präsentierte das Blockflöten-Trio Sarah Wolfensberger, Lisa Fröhlich und Johanna Schell. Toni Mitchells Song "Both sides now" sang Helena Reuther, begleitet von Christoph Betz und Dorle Ferber. Drei abwechslungsreiche Stücke intonierte das Saxofon-Trio Chanel Konutgan und Secilia Yalmann und ihre Lehrerin Elke Verini. Gefühlvoll schlug David Barlecaj "Amalgam" auf den Tasten des Flügels an.

Von der kleinsten Sopraninoflöte bis zur großen Bassflöte brachte das Blockflöten-Ensemble verschiedene Flöten zum Einsatz. Das neunköpfige Celli-Ensemble präsentierte Klassik. Anna Walter begleitete die Cellisten bei einem Popmusikstück am Flügel. Vogelflink glitten die Finger des Querflötenquartetts beim "Tanz der Rohrflöten", "Flöten im Urlaub" und einem Tanz von Bach über die Klappen.

Den Bossa Nova "Brazilian Beat" und "Mamma Mia" von Abba präsentierte die Band Daria Bechinger und Elias Strauss (Schlagzeug), Carolina Restle (Querflöte) und Matthias Lyding (Piano). Den Abschluss des Konzertprogramms machte das Percussion-Ensemble von Severin Dietrich mit Björn Petersen, AnnKathrin Baumgart, Fabian Kees, Loris Burth und Markus Haidlauf mit einem rhythmisch mitreißenden "Mambologo".

Als Leiter der Musikschule ehrte Tomas Stöhr sieben Musiklehrer geehrt, die seit der Geburtsstunde des Stadtmusikforums an der Musikschule unterrichten. Bürgermeisterstellvertreter Peter Schramm unterstrich in seinem Grußwort: "Die Stadt muss Ihnen als Musikdirektor und den Lehrern danken, dass Sie so hervorragende Dienste für die musikalische Ausbildung junger Menschen leisten."

Namen und Termine

Für 20-jährige Tätigkeit im Stadtmusikforum Regionale Musikschule Pfullendorf und ihr Engagement wurden folgende Musiklehrer geehrt:

Silke Brown-Brochnow (Klavier, stellvertretende Schulleiterin, Fachbereichsleiterin)

(Klavier, stellvertretende Schulleiterin, Fachbereichsleiterin) Margit Stadler (Rhythmik, Blockflöte, Ensemble)

(Rhythmik, Blockflöte, Ensemble) Heike Weber (Rhythmik, Blockflöte, Ensemble, Fachbereichsleiterin)

(Rhythmik, Blockflöte, Ensemble, Fachbereichsleiterin) Dorle Ferber (Violine, Gesang, Streicher, Fachbereichsleiterin)

(Violine, Gesang, Streicher, Fachbereichsleiterin) Rainer Kempf (Klavier, Chor)

(Klavier, Chor) Severin Dietrich (Schlagzeug, Percussion, Ensemble, Combo)

(Schlagzeug, Percussion, Ensemble, Combo) Dieter Köhnen (Violine, Viola)

