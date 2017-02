Pfullendorf Sportliche Blödeleien beim Turnerball des TSV Aach-Linz

In der rappelvollen Schlossgartenhalle präsentierte der TSV Aach-Linz bei seinem Turnerball wieder ein tolles Programm.

Patrick Blender, Vorsitzender des TSV Aach-Linz, spielte den Landstreicher, der nur mal kurz den Turnerball moderieren sollte und so begrüßte er, bewaffnet mit seinem Mikrofon die mehr oder weniger wichtigen Gäste einzeln, um dann das närrische Volk mit vielen Pointen durch das bunte Programm zu begleiten. Doch zuerst ließ sich die Gemeinde mit Schunkelliedern auf Betriebstemperatur bringen. Dazu hatte sich der TSV mit der "Sunshine-Band" ein neues Musiker-Duo angelacht. Und schon ging es mit dem ersten Programmpunkt auf eine bunte Safari mit der Gruppe "Crazy Generation". Die Mädchen unter Leitung von Karin Schmid und Mirjam Handrick machten sich tänzerisch mit den Klängen von "The Lions sleep tonight" auf die Pirsch. Die Narrenschar fand es jedenfalls gut, und so wurde gleich die erste Zugabe eingefordert. Dann hieß es "Bühne frei" für die Aach-Linzer Bühne. Nach langjähriger Abwesenheit hatte die Theatergruppe unter Klaus Matt mit "Asterix und Obelix im Linzgau" ein aufwendiges Stück mit fünf Szenen vorbereitet. Wolfgang Utz, der als Regisseur fungierte, hatte mit seinen tollpatschigen Galliern so seine liebe Not. Da half es auch nicht mehr, die Papp-Orakel von Ulrike und Emil Gabele anzubeten. Die Line Dancer "Wild Country" aus Ostrach hatte man gar nicht auf dem Programm, doch die mischten die Narren in der bestens gefüllten Schlossgartenhalle richtig auf. Nach ihren fünf Tanzrunden kamen sie um die Zugabe gar nicht herum. Und dann hatten sich die "Jedermänner" wieder einmal etwas Originelles für den Turnerball ausgedacht. Michael Groos präsentierte die "Helden des Alltags".

Als Schattenspiel versuchten die Mannen vom Roten Kreuz eine Wiederbelebung, und im Pfullendorfer Polizeiposten wurde ein Verhafteter genauestens und beinahe unappetitlich untersucht. Als letzte Helden wurde die örtliche Feuerwehr ins rechte Licht gerückt, und vom Ortsvorsteher jeweils mit einer flüssigen Stärkung versorgt, flutschte deren trübseliger und entbehrungsreicher Alltag immer besser. Da hagelte es aus dem Publikum unbändigen Applaus, was den Unterhaltungs-Faktor des Jedermänner-Beitrags verdientermaßen unterstrich. Da wollten sich die Damen der "Dance Devils" keineswegs hinten anstellen. In passenden Kostümen tanzten sie sich zu rockig eingefärbten Titeln in die Herzen des Publikums. Dann legte die Fußball-Damenmannschaft mit ihrem etwas anderen "Schwanensee" schon etwas gezügelter los, aber ein farbenfroher Hingucker war es allemal. Den Schlusspunkt setzten wie alljährlich die Turner. Erst bauten sie übermannsgroße Hindernisse auf, die sie dann anschließend akrobatisch überwanden. Nach rund drei Stunden bester närrischer Unterhaltung endete das Programm mit einem Finale aller Gruppen auf der Bühne, nicht ohne, dass die Akteure die Polonaise durch den brodelnden Saal starteten. Wer dann noch nicht genug Unterhaltung hatte, konnte anschließend vor der Bühne das Tanzbein schwingen. Diese war derweilen besetzt von den "Line-Dancern", zu denen sich sogleich eine Schar von fleißigen Nachahmern eingefunden hatte.

Die Akteure

Moderator Patrick Blender und Musik Sunshine-Band. Die "Crazy Generation" unter Leitung Karin Schmid und Mirjam Handrick sowie die Aach-Linzer Bühne mit Leiter Klaus Matt. Die "Jedermänner" mit Michael Groos sowie die "Dance Devils" unter Leitung Karin Schmid und Mirjam Handrick. Die TSV Damenmannschaft unter Leitung von Sabrina Hall, die Line Dancer "Wild Country" aus Ostrach sowie die Turnergruppe des TSV Aach-Linz. (ror)