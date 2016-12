Pfullendorf Spende von 20 000 Euro für Reit- und Fahrverein

Mitglieder freuen sich über großzügige Unterstützung für die Erneuerung des Bodens der Reithalle in Brunnhausen

Der Reit- und Fahrverein Pfullendorf hat derzeit 394 Mitglieder, darunter 181 Kinder und Jugendliche, und alle freuen sich über eine großzügige Spende von 20 000 Euro. "Die vergangenen vier Jahre waren geprägt von umfangreichen Renovierungs- und Sanierungsarbeiten und die Erneuerung des 40 Jahre alten Hallenbodens der finale Meilenstein auf dem Weg zur Förderung des Pferdesports", freut sich Vorsitzender Martin Reuther über die ungewöhnliche hohe Geldspende, die für diesen neuen Hallenboden verwendet wird. Seit drei Jahren sind die Vereinsmitglieder am Renovieren und Sanieren und haben die Reitsportanlage in Brunnhausen in ein richtiges Pferdeparadies verwandelt. Der großzügige Spender ist Mitglied Thomas Hiestand, der sich auch sonst tatkräftig für den Verein engagiert. "Ohne solche Helfer und Gönner wären die Sanierungsarbeiten nicht möglich gewesen", listet der Vorsitzende zahlreiche Baustellen auf. So wurden Dach, Fenster und Türen der Reithalle erneuert, ein Richtturm errichtet, der Turnierplatz saniert und ein Longierzirkel mit Flutlicht gebaut. Ferner wurden die Außendielen der Reithalle sowie die Beleuchtung und Elektronik komplett erneuert. Auch die Vereinsgaststätte "Reiterstüble" wurde umfassend renoviert und verfügt nun über die Technik für Schulungen. "Die Mitgliederanzahl hat sich seit 2013 fast verdoppelt. Der Reitunterricht und die Jugendförderung entwickeln sich ebenfalls sehr positiv. Mit derzeit sieben Schulpferden können Kinder und Erwachsene Reiten lernen", ist Martin Reuther stolz, dass sich die Anstrengungen gelohnt haben. Und für die Zukunft hat der umtriebige Vorsitzende weitere Pläne.

Man will sich intensiver mit der Ausbildung und Jugendförderung beschäftigen und neben Dressur- und Springlehrgängen sind der Ausbau und die Optimierung des Reitschulbetriebes geplant. "Wir werden wieder ein großes Reitturnier mit Dressur und Springprüfungen der schweren Klasse durchführen", erläutert Reuther im SÜDKURIER-Gespräch. Und man werde auch weiter breitensportliche Veranstaltungen für Einsteiger anbieten.