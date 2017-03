Pfullendorf Spatenstich für das "Gesundheitszentrum am Obertor"

Vier Millionen Euro kostet ein neuer Gebäudekomplex in Nachbarschaft zum Krankenhaus, in dem neben einer Apotheke, einer Gemeinschaftspraxis möglichst viele Fachärzte und Dienstleister rund um die Gesundheit ab Frühjahr 2018 einziehen sollen.

Im Eiltempo erledigten die Investoren des "Gesundheitszentrums am Obertor" in Sichtweise des namensgebenden Wahrzeichens der Stadt den Spatenstich für das vier Millionen Euro teure Projekt. Genauso ambitioniert ist der Zeitplan für die Fertigstellung des vierstöckigen Gebäudekomplexes, das etappenweise bezogen werden soll. Im Februar oder März 2018 werden die ersten Nutzer einziehen, erläuterte Karl Hiestand, der mit Dr. Atilla Alkini sowie der Siegle & Hinger GmbH das Projekt umsetzt, das spätestens im Sommer 2018 inklusive der Außenanlage fertig sein soll. Bürgermeister Thomas Kugler übergab offiziell die Urkunde mit einem halben roten Punkt, der die Erdarbeiten bis zur Bodenplatte gestattet. In den nächsten Wochen soll das komplette Genehmigungsverfahren abgeschlossen werden und damit gibt es dann den kompletten roten Punkt.

Der Rathauschef befürwortet das Vorhaben und hofft, dass sich in den neuen Räumlichkeiten weitere Fachärzte niederlassen. Idealerweise wäre der Standort für ein Gesundheitszentrums in der Innenstadt, was mangels Fläche aber nicht realisierbar sei, so Kugler. Wenn das Umfeld stimme, sprich die Praxisräume modern und hochwertig ausgestattet sind, könnten sich Fachärzte. Der Bedarf für einen Hals-Nasen-Ohren-Arzt oder Dermatologie sei vorhanden, die auch die Infrastruktur sprich die Operationsräume des Krankenhauses nutzen könnten. Und auch für dortige Belegärzte könne das Gesundheitszentrum interessant sein. Diese Überlegungen hätten auch bei der Zustimmung des Gemeinderates für das Projekt eine Rolle gespielt. Die Idee eines stadtbekannten Investors an diesem Standort ein Pflegeheim zu bauen, zerschlug sich nach Angaben von Kugler schon vor etlichen Jahren.

Die Stadt kaufte dann vor fünf Jahren die noch nicht in ihrem Besitz befindlichen Gartengrundstücke und führte dann im Sommer 2016 mit den Machern des Gesundheitszentrums die ersten Gespräche. Im Zuge des Neubaus wird sich auch die Verkehrssicherheit an der Einmündung bei der Friedhofskapelle verbessern. So werden die bestehenden Parkplätze entlang der Straße anders angeordnet und um 2,5 Meter nach hinten versetzt. Damit werden die parkenden Fahrzeuge künftig nicht mehr als Sichthindernisse wahrgenommen. Aktuell wird schon an der Sanierung des Personalwohnheims gearbeitet, das von der Immobilienfirma ReSi gekauft wurde und nach Fertigstellung beider Projekte verfüge man über ein richtig attraktives Areal und biete der Bevölkerung ein tolles medizinisches Angebot, ist Bürgermeister Kugler überzeugt. Investor Karl Hiestand hatte bei der Projektvorstellung den Begriff "Gesundheitsquartier" geprägt, auch weil sich neben dem Krankenhaus in der Nachbarschaft ein Orthopädiezentrum und eine gynäkologische Praxis befinden. Und im nächsten Jahr kommen eine Apotheke, die Gemeinschaftspraxis Am Obertor und weitere Gesundheitsdienstleister hinzu.

Zeitplan

Die Investoren haben rund 2700 Quadratmeter Fläche gekauft, das sich im städtischen und spitälischen Besitz befand. Die Stadt hat entlang des angrenzenden Kindergartens noch eine Restfläche von 300 Quadratmetern. Im Herbst 2016 hat der Gemeinderat nach Angaben von Bürgermeister Kugler grünes Licht für das Projekt gegeben.