Pfullendorf Sparkasse Pfullendorf-Meßkirch kündigt Negativzinsen für Firmenkunden an

Im Geschäftsjahr 2016 erzielte die Sparkasse Pfullendorf-Meßkirch einen Gewinn von 0,7 Millionen Euro. Angesichts des historischen Zinstiefs, überbordender Regulierung, hoher Fixkosten und dem Trend zum Online-Banking kündigten die Verantwortlichen beim Bilanzpressegespräch etliche Veränderungen an.

Ein historisch niedriges Zinsniveau, steigende Kosten durch überbordende Regulierungsvorschriften, jährlich elf Millionen Euro für Personal- und Sachkosten sowie ein verändertes Kundenverhalten hin zum Onlinebanking bringen die Sparkasse Pfullendorf-Meßkirch unter Zugzwang. Bei der gestrigen Bilanzpressekonferenz zeigte sich das Vorstandsduo Hubert Rist und Carsten Knaus sowie Aufsichtsratsvorsitzender Thomas Kugler mit dem Geschäftsergebnis 2016 aber zufrieden. Man verzeichnete steigende Kundeneinlagen, Kreditvergaben und Bilanzsumme, aber der Gewinn verringerte sich um 23 Prozent auf 700 000 Euro, der gänzlich in die Sicherheitsrücklage fließt. Viel Zeit nahm sich das Trio zu Beginn, um deutliche Kritik am "medialen Kesseltreiben" gegen Sparkassen und Volksbanken zu üben, wie Kugler die Kritik an der Gebühr für Geldabhebungen bezeichnete. "Am Schalter ist das Geldabheben kostenlos und am Geldautomaten verlangen wir 19 Cent und das seit vielen Jahren", versteht Hubert Rist die aufgeheizte Debatte überhaupt nicht. "Einige Kunden haben nachgefragt, aber es gab keine einzige Kündigung", ergänzte sein Kollege Knaus. Mit 120 Millionen Euro neuer Darlehen verzeichnete man 2016 einen Rekord und dennoch verringern sich die Zinsmargen immer mehr, bedingt durch das riesige Anleiheaufkaufprogramm der Europäischen Zentralbank, die seit 2015 den Geldmarkt mit zwei Billionen Euro flutete. Diese Entwicklung wird noch mindestens zwei Jahre anhalten, was die Niedrigzinsphase verlängern und die Ausweitung von Negativzinsen befördern werde. Als "Kartell der Schuldner" bezeichnet der Vorstandschef die von EZB-Chef Mario Draghi durchgesetzte Geldpolitik.

Die dramatischen Konsequenzen der von der EZB veursachten Null-Zins-Politik würden erst in einigen Jahren deutlich, besonders bei der Altersversorgung, wo die Sparer keinen Zinseszinseffekt mehr erzielten und man ein böses Erwachen erleben werde, warnt Hubert Rist. Als "Datenhunger" brandmarkt er die vom Gesetzgeber und der Bankenaufsicht erlassenen Regulierungen an, die für große wie kleine Geldhäuser gelten. So muss die Sparkasse alle drei Monate quasi einen Jahresabschluss vorlegen und für Firmenkredite ab 25 000 Euro muss ein 95-Punkte-Kriterienkatalog ausgefüllt werden.

Hubert Rist bestätigte, dass die Sparkasse noch in diesem Jahr von ihren Firmenkunden solche Negativzinsen, banktechnisch als Verwahrentgelt bezeichnet, verlangen wird, wobei ein Freibetrag eingeräumt wird. "Nach heutigem Stand sind Privatkunden nicht betroffen", ergänzt sein Kollege Knaus auf eine SÜDKURIER-Frage. Negativzinsen würden generell nur für Sichteinlagen wie das Girokonto, nicht aber für Sparguthaben verlangt. Auch die Öffnungszeiten der Filialen werden derzeit überprüft, weil sich der Anteil der Online-Banking-Kunden von derzeit 55 Prozent weiter erhöhen wird. Es werde zwar keine Schließungen geben, aber die Präsenzzeiten werden angepasst. Die dramatischen Arbeitsmarktveränderungen durch Entwicklungen wie Industrie 4.0 würden in der Bankenbranche zu massiven Jobverlusten führen, kündigte Rist weiter an, dass man die Ausbildungsquote verringern wird. Bei den Kontogebühren, die 2015 nach zehn Jahren erstmals erhöht wurden, wird es 2018 eine moderate Erhöhung geben. Anpassungen, und damit Kürzungen wird es auch beim sozialen und kulturellem Engagement geben, kündigten die Sparkässler an.

Geschäftsstruktur

Zum Jahresende 2016 waren 151 Mitarbeiter beschäftigt, darunter 72 Vollzeitkräfte und 12 Auszubildende. 150 Vereine, Schulen, Kindergärten sowie andere Initiativen wurden mit 130 000 Euro unterstützt. Es gibt 14 Standorte darunter 2 Regionaldirektionen, 3 Geschäftsstellen, 7 Service-Filialen und 2 Selbstbedienungsfilialen sowie 13 Geldautomaten, 14 Kontoauzugsdrucker und 3 Überweisungsterminals.