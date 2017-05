Pfullendorf Sozialpädagoge: "Mutige Kinder kennen keine Ängste"

Über Kinderängste sprach Sozialpädagoge Andreas Lehner in der Sechslindenschule in Pfullendorf.

Andreas Lehner arbeitet bei der Erziehungsberatungsstelle des Caritasverbands Sigmaringen. Der Vortrag "Kindern Mut machen – Unterstützung bei Ängsten, Schüchternheit und Unsicherheit" fand im Rahmen der Elternbildungsreihe Eltern erfahren Antworten (ElefAnt) statt. Veranstalter des Themenabends war das Kinder- und Jugendbüro des Haus Nazareth. "Wer mutig ist, der kennt die Angst", sage Lars Brack, Schulsozialarbeiter an der Grund- und Werkrealschule Sechslinden, bei der Begrüßung und schickte gleich vorweg, dass Angst nicht per se negativ ist. Das Wortpaar Mut und Angst tauchte während des Abends noch öfter auf. "Das Überwinden von Angst ist Mut, Mut setzt also Angst voraus", erklärte Lehner dem Publikum. Er machte deutlich, dass Kinderängste ein normaler und wichtiger Teil der Entwicklung sind. "Angst ist ein Grundgefühl, das alle Kulturen kennen." Psychologen gehen sogar von einem emotionalen Defekt aus, wenn jemand keine Angst hat.

"Ängste sind normal und Eltern müssen es auch mal aushalten können, wenn ihre Kinder Angst haben oder traurig sind", betonte der Sozialpädagoge. Der Umgang mit Kinderangst ist nach Angaben des Experten allerdings nicht so einfach. Auf der einen Seite sollten Ängste nicht bagatellisiert werden, doch nicht alle Ängste oder vielmehr deren Auswirkungen sind harmlos. Meidet ein Kind bestimmte Situationen, um Angst gar nicht erst aufkommen zu lassen, müsse man als Eltern abwägen, ob die Vermeidungsstrategie langfristig schadet. Wenn die Ängste so ausgeprägt sind, dass sie das kindliche Leben beeinträchtigen, die Entwicklung stören und das Leben stark einschränken, besteht ein eindeutiger Handlungsbedarf.

Lehner ging auf typische Situationen ein, in denen Kinder ängstlich sind. Nicht selten spielen sich dramatische Szenen ab, wenn Mädchen und Jungen in den Kindergarten kommen oder in die Schule wechseln und sich so gar nicht von Mama und Papa trennen wollen. Je nach Alter können die Auslöser für Angst ganz unterschiedlich sein. Angst alleine zu sein, vor Einbrechern, vor Prüfungen, Dunkelheit, Krankheit. Irrationale Ängste könne man durch Wissensvermittlung entkräften: "Trösten Sie ihr Kind, es bewirkt, dass es sich sicher, geborgen und verstanden fühlt." Der Sozialpädagoge hat selber zwei Kinder im Alter von sieben und neun Jahren, so dass er teilweise aus eigener Erfahrung sprechen konnte. Den Eltern dürfte so einiges bekannt vorgekommen sein.

Dann ging Lehner auf den Aspekt der sozialen Angst ein, und wies in diesem Zusammenhang auf das von der Erziehungsberatung angebotene soziale Kompetenztraining hin. Diese Kurse richten sich an Kinder und Jugendliche zwischen sieben und 18 Jahren. Was tun, wenn ein Kind sich vor lauter Schüchternheit nicht traut, jemanden anzusprechen, beim Bäcker nicht ohne Begleitung eine Brezel kaufen kann? Wenn Kinder Probleme haben, auf andere zuzugehen, können Eltern sie unterstützen, indem sie Kontakte herstellen, also Verabredungen treffen, das Kind in einem Verein anmelden und motivieren. "Kinder, die massiv schüchtern sind, werden oftmals auch von Lehrern nicht wahrgenommen, weil sie ja still und brav sind. Ermutigen Sie Ihr Kind!" Zur Stärkung des Selbstvertrauens gehören nach Lehners Worten, das Kind zu loben, es nicht über Gebühr zu kritisieren und ihm lösbare Aufgaben zu stellen, gab er als Ratschlag mit auf den Weg.

ElefAnt

ElefAnt ist eine Initiative des Forums Jugend Soziales und Prävention und wird von den Mitarbeitern des Fachbereichs Jugend im Landratsamt Sigmaringen mit Partnern vor Ort umgesetzt. In der Veranstaltungsreihe geht es um Themen wie gesunde Ernährung, Hausaufgaben ohne Stress, Erste Hilfe am Kind, Mediennutzung oder Trauerarbeit. Ziel ist es, Eltern in ihrer verantwortungsvollen Aufgabe zu unterstützen. Rat und Hilfe bietet die Erziehungsberatungsstelle in Sigmaringen an (Fidelisstraße 1, Tel. 075 71/73 01 60). Es gibt eine Außenstelle in Pfullendorf im Melanchthonweg 3. (kaj)