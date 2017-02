Pfullendorf Sondertransport durchquert Pfullendorf bei Nacht

Ein Spezialfahrzeug mit 70 Meter Länge transportiert Rotorblätter für Windräder.

Ein Spezialfahrzeug von gut 70 Metern Länge um Kurven und über Kreisverkehrsplätze sicher zu lenken, das erfordert Können und Fingerspitzengefühl. Zwei solcher Fahrzeuge aus dem polnischen Annaberg haben in der Nacht auf Mittwoch die ersten beiden Rotorblätter für die neuen Windkraftanlagen bei Denkingen an die Baustelle gebracht. Von der Autobahnabfahrt Empfingen fuhr der gut 300 Meter lange Tross auf der B 463 und B 27 durch Balingen und Ebingen bis zur Kreisgrenze nahe Winterlingen. Dort übergaben die auch für den Zollernalbkreis zuständigen Beamten der Verkehrsdirektion des Polizeipräsidiums Tuttlingen den Transport an ihre Kollegen der Verkehrsdirektion Sigmaringen und die Fahrer legten die vorgeschriebene Lenkpause ein. Ab Sigmaringen war der Transport gezwungen, einen Umweg über die B 313 bis Inzigkofen und danach am Sigmaringer Golfplatz vorbei zur B 311 bei Göggingen zu nehmen. Grund hierfür ist die enge Kurve am Gasthof Adler in der Ortsmitte von Krauchenwies. Gegen 3.30 Uhr sperrte dann das erste Polizeifahrzeug an der Einmündung der Bittelschießer Straße die B 311 in Richtung Meßkirch. Der Fahrer eines Begleitfahrzeugs hob vorsichtshalber einige Verkehrsschilder und Hinweistafeln aus ihrer Verankerung und ganz langsam, nahezu zentimeterweise, bogen die Transporter in die Straße Richtung Pfullendorf ab. Ohne Lenkbarkeit sämtlicher Achsen, sowohl an der Zugmaschine wie am Aufleger, wäre dies mit Sicherheit bei dieser Fahrzeuglänge unmöglich. Etwas zögerlich gestaltete sich das Überfahren des Kreisverkehrsplatzes vor dem Ortseingang Pfullendorf. Der Fahrer des ersten Lastwagens musste den Verbindungsträger zum Auflieger hydraulisch anheben, nachdem dieser an den extra für die Sondertransporte der Windkraftanlagen auf dem Pflaster angebrachten Bodenschutzplatten streifte.

Im Vergleich zum Manöver, das die Lkw-Fahrer zum Wenden der Fahrzeuge an der Zufahrt Theuerbach vor sich hatten, gelang das Durchfahren des Kreisels nahe der Firma Klaiber mehr oder weniger problemlos. Aber gerade diese Stelle verlangte den Aufwand, erst in Richtung Aach-Linz zu fahren, rückwärts in die neue Geberit-Zufahrt zu stoßen und somit das Fahrzeug in Fahrtrichtung Stadt und Denkingen zu bringen. Hier bewährte sich einmal mehr die gut funktionierende Kommunikation zwischen den Einweisern und den Fahrern. Kurz vor fünf Uhr war es dann soweit. Der Tross fuhr durch Pfullendorf, durchquerte Denkingen und fuhr weiter Richtung Heiligenberg. Im Wald vor Rickertsreute bog der Transporter rechts ab und nutzte die neue, breite Zufahrt zum Ziel. Diese Auffahrt hat sich in den vergangenen Wochen zu einem Besuchermagneten entwickelt, denn viele Menschen wollen den Windpark in Augenschein nehmen. Das sorgt bei Förster Dieter Manz für Sorgenfalten beziehungsweise Ärger, denn die parkenden Autos behindern immer öfter die Holztransporter.

Transporte

In den nächsten zwei Wochen sind weitere Transporte vorgesehen. Die Fahrt ist nur von 22 bis 6 Uhr gestattet. In einem ersten Konvoi werden die Turmsegmente an den Windkraftstandort gebracht und dann in zwei weiteren Fahrten jeweils zwei Rotorblätter. Oberhalb von Hilpensberg werden drei Windräder gebaut.

Bildergalerie im Internet

www.suedkurier.de