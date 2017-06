Pfullendorf/Ostrach Sommeranfang: Heitere bis wolkige Wetteraussichten für die Region

Die Meteorologen begehen heute den Sommeranfang. Dass dieser nicht immer schönes Wetter im Gepäck hat, erlebte SÜDKURIER-Mitarbeiter Josef Unger vor 55 Jahren: Am 1. Juni 1962 schneite es.

Heute ist meteorologischer Sommeranfang. Dass dieser nicht per se sommerliche Temperaturen verspricht, hat SÜDKURIER-Mitarbeiter Josef Unger vor 55 Jahren erlebt. Damals hat es geschneit. Und wie! Als sein Vater, Viehhändler Josef Unger, an jenem Freitag im Jahr 1962 um die Mittagszeit mit der vierjährigen Enkelin Monika von einer Kundschaftsfahrt aus Dichtenhausen zurückkehrte, war der grau-grüne Mercedes mit Überlinger Kennzeichen zugeschneit. "Es war winterlich kalt", erinnert sich Unger, der gleich zur Stelle war und das Datum auf der Heckscheibe vermerkte. Aus dem Radio hätten die Menschen am 1. Juni 1962 erfahren, dass auf der Zugspitze bei Minusgraden dichtes Schneetreiben herrsche. Auch wenn für die kommenden Tage wechselhaftes Wetter erwartet wird, wird es aber nicht so schlimm kommen wie vor 55 Jahren.

"Es kann immer mal quellen und gewittern", sagt Diplom-Meteorologe Jürgen Schmidt. Am Pfingstsamstag können es nachmittags noch bis zu 24 Grad Celsius werden. Danach rechnen die Meteorologen mit etwas kühlerem Wetter. "Momentan ist noch nicht klar, wie sich das Wetter entwickelt", erklärt Schmidt. Die langfristigen Prognosen für den Sommer stünden noch ganz am Anfang. Die Wissenschaftler sind am Rechnen. Denn der heutige meteorologische Sommeranfang ist ein festgelegtes Datum, um Wetterphasen miteinander vergleichen zu können. Schwülwarm mit Gewittern am Nachmittag oder Abend. Schneien wird es aber nicht. Zu dieser Wettervorhersage lässt sich der Diplom-Meteorologe dann doch noch hinreißen.

Einen Blick auf die Wettervorhersagen hat ebenfalls Jörg-Arne Bias, Geschäftsführer der Stadtwerke Pfullendorf, geworfen. Das Waldfreibad hat seit 19. Mai geöffnet. Am vergangenen Sonntag war der besucherstärkste Tag mit 1790 Personen. Insgesamt stehen die Zahlen derzeit bei 4500 Besuchern. Zwischen 24 und 28 Grad Celsius liegen laut Bias die optimalen Außentemperaturen zum Baden. "Darunter frösteln die Badegäste. Darüber ist es fast zu heiß", weiß Bias zu berichten. Er empfiehlt in diesem Fall einen der vielen Schattenplätze im Waldfreibad. Für Missstimmungen hatte gesorgt, dass der Kiosk bislang noch nicht geöffnet war. Das wird sich am heutigen Donnerstag ändern. Nach einem Pächterwechsel und einer Sanierung wird der Kiosk wiedereröffnet. Unter anderem die Küche wurde ausgetauscht. Wolfram Herr, erfahrener Betreiber, wird den Kiosk ab heute, 10 Uhr, führen. "Wir sind froh, dass wir einen erfahrenen Mann am Start haben", sagt der Stadtwerke-Chef. Freuen können sich die Badegäste auf Currywurst, Pommes, Kaffee, Kuchen und Eis.

Der Stand der Sonne

Der meteorologische Sommeranfang ist rein die Definition eines Zeitraums, um besser mit meteorologischen Daten rechnen zu können. Er dauert vom 1. Juni bis 31. August. Kalendarischer beziehungsweise astronomischer Sommeranfang ist am längsten Tag des Jahres, dem Tag der Sommersonnenwende. Er richtet sich nach der Stellung der Gestirne – dem Stand der Sonne – und ist damit genauer. Los geht es am Mittwoch, 21. Juni, um 6.24 Uhr mitteleuropäischer Zeit, wenn die Sonne an ihrem nördlichsten Punkt steht. Direkt über dem Wendkreis. Dann wandert die Sonne zurück zum Äquator und die Tage werden wieder kürzer. Diesen erreicht sie pünktlich zum kalendarischen Herbstanfang am 22. September. Zwischen Wendekreis und Äquator liegt übrigens eine Strecke von insgesamt 2609 Kilometern.