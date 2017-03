Pfullendorf So ist Pfullendorf bei Instagram präsent

Viele Menschen teilen ihre Bilder auf Instagram, die Region zeigt sich vor allem in Naturaufnahmen. Warum Nutzer aus Pfullendorf und der Umgebung die App nutzen und welche Bilder sie teilen.

Etwas sehen, fotografieren und mit Freunden teilen, das machen immer mehr Menschen auch aus Pfullendorf und der Region. Instagram ist eine der beliebtesten Plattformen der sozialen Medien, um Bilder zu teilen, und knapp 3700 Beiträge sind dort mit dem Hashtag "#pfullendorf" versehen. Ob Alltagsmomente, Naturaufnahmen oder Selfies, die Motive sind vielseitig. Was die Nutzer eint, ist ihre Leidenschaft für schöne Bilder.

"Ich poste fast jeden Tag", sagt etwa Immacolata Celentano aus Pfullendorf. Sie wird Imma genannt, daher heißt sie bei Instagram "iimma.ce". Mehr als 8000 Menschen folgen ihr, damit ist sie eine der beliebtesten Nutzer der Region. Ihre Bilder zeigen vor allem sie selbst und das, was sie täglich trägt, dafür drückt sie auch einmal Freunden das Handy in die Hand. Viele Bilder sind mit dem Smartphone aufgenommen, andere mit einer Digitalkamera. Ähnlich macht es Julia Körner, ebenfalls 22 Jahre alt und aus Pfullendorf. Ihr ist wichtig: "Für mich selbst müssen die Bilder perfekt sein, sonst poste ich sie nicht." Auf ihrem Profil "delantera" findet sich eine Mischung aus Natur und Alltag, auch ein Salat zum Abendessen wird geteilt.

Celentano und Körner sind 22 Jahre alt und entsprechen damit dem Altersdurchschnitt: Laut einer Statistik aus dem Jahr 2015 sind die meisten Instagram-Nutzer zwischen 13 und 19 Jahre alt, gefolgt von der Altersgruppe der 20- bis 24-Jährigen. Instagram ist eine junge App, doch das schließt erfahrenere Nutzer nicht aus: Olaf Daum aus Herdwangen ist beispielsweise 47 Jahre alt, er nutzt die Spaziergänge mit Hund Speedy für Landschaftsaufnahmen. "Es sind oft Details die kaum beachtet werden, obwohl sie eigentlich wunderschön sind", beschreibt er seine Bilder im Profil "olafdaum". Stephanie Hein, 48 Jahre alt und aus Pfärrenbach bei Horgenzell, hat eine ähnliche Motivation und erklärt: Ihre Bilder auf "beautifulview2001" sollen Ruhe ausstrahlen, eine visuelle und virtuelle Auszeit vom Alltag. Dabei entstehen ihre Bilder genau dann: Im Alltag. "Ich gehe nicht auf "Fotopirsch", die Bilder entstehen nebenbei", sagt sie.

Alltagsmomente schön präsentiert

Instagram ist Plattform für professionelle und Hobby-Fotografen gleichermaßen. Olaf Daum hat etwa im Juni mit der Fotografie angefangen: "Nachdem jetzt ein paar schöne Bilder entstanden sind, wollte ich sie mal zeigen, um festzustellen, ob sie auch anderen Menschen gefallen." Und das tun sie, ein paar Herzchen kommen für jedes Bild zusammen. Wenn ein Bild bei Instagram gefällt, vergibt der Betrachter mit einem Doppelklick ein Like, das in Herzform dargestellt wird. Bei Stephanie Hein sammeln sich bis zu 500 solcher Herzen unter jedem Bild, entscheidend sei das für sie aber nicht.

Auch Imma Celentano vergibt zwar Hashtags und macht ihre Bilder durch diese Schlagworte schneller auffindbar, ein bestimmtes Ziel verfolgt sie damit aber nicht: "Klar ist es positiv, wenn ein paar mehr Likes kommen, aber es muss auch Spaß machen." Sie teilt seit etwa 1,5 Jahren ihre Bilder, nachdem viele Freunde die App genutzt haben. Sie schätzt dabei auch die Inspiration: "Ich interessiere mich für Mode und da bekommt man viel mit." Um anderen eine Inspiration zu sein, nimmt sie sich teils extra Zeit für ihre Bilder und besucht gezielt schöne Orte. Seit wenigen Tagen ist sie außerdem Teil eines Affiliate-Programms – wenn sie jetzt eine Marke markiert und darüber jemand eines der getragenen Produkte kauft, erhält sie eine kleine Provision. Eine Agentur habe sie angeschrieben, daher probiere sie das. "Das sind aber meine Klamotten", sagt sie klärend.

Nicht jeder verwendet so viel Planung auf seine Bildbeiträge, aufmerksam in Szene gesetzt sind sie meist dennoch. "Ich achte auf eigentlich alles, was ein gutes Foto ausmacht, Belichtung, Schnitt, Perspektive", sagt Ralph Tietz. Er kommt aus Schwäbisch Hall und fotografiert die Gegend, wenn immer er seine Schwiegereltern in Illmensee besucht. Er nutzt für sein Profil "ruebezahl1967" kein Bildbearbeitungsprogramm. Damit ist er wohl einer von wenigen: "Gerade die winterlichen Bilder wären etwas trist und langweilig mit dem vielen Trüb und Grau. Da spiele ich etwas mit den Parametern und gebe den Bildern etwas mehr Leben mit Farbe", sagt Olaf Daum. Auch Stephanie Hein nutzt teilweise in Instagram integrierte Filter, hellt ein Bild auf oder erhöht den Kontrast. Damit sind all diese Nutzer das beste Beispiel für die Grundidee von Instagram: Jeder teilt seine persönliche Bilderwelt, wie sie ihm gefällt.

