Pfullendorf Sicherheit für Radfahrer hat in Pfullendorf Vorrang

Der Technische Ausschuss stimmt dem Radfahrerschutzwegkonzept für mehrere Straßen zu, wobei die Fahrspur für Radler wird 1,25 bis 1,50 Meter breit wird.

Nicht mit dem Rad, aber zu Fuß überzeugten sich die Mitglieder des Technischen Ausschusses am Dienstagnachmittag von der Notwendigkeit entlang der Adolph-Kolping-Straße, der Martin-Schneller-Straße und der Friedhofstraße einen 2,5 Meter breiten Radfahrschutzstreifen anzulegen.

Detailliert präsentierte Stadtbaumeister Jörg-Steffen Peter in der anschließenden Sitzung im Ratssaal den Planentwurf vor, der auf dem städtischen Radwegekonzept basiert. Die Zeit drängt etwas, denn nach Ostern wird mit den Markierungsarbeiten der sanierten Adolf-Kolping-Straße begonnen und deshalb musste das Gremium grundsätzlich über den Schutzstreifen entscheiden, da sich dann ja die Mittelstreifenmarkierung entsprechend ändert.



Der 1,25 bis 1,50 Meter breite Schutzstreifen beginnt nach der neuen Fußgängerquerung unterhalb des "Norma" und verläuft dann bergan einseitig auf der rechten Seite über die Friedhofstraße bis zur Haupteinfahrt zur Aussegnungshalle. Von Maria Schray kommend existiert schon ein Weg, der als Radweg genutzt wird. Auf Anregung der Polizei werden die Radler vor dem Ende dieses Weges über eine neue Ausfahrt auf die Martin-Schneller-Straße geleitet.

Peter präsentierte den Ausschussmitgliedern abschnittsweise mehrere Varianten, wobei besonders der Kreuzungsbereich Martin-Schneller-Straße/Kolping-Straße ausführlich diskutiert wurde. Letztlich einigte sich das Gremium, dass es an diesem Knotenpunkt eine eigene, rot markierte Linksabbiegespur für Radfahrer, eine so genannte "Velo-Weiche" geben wird. Damit soll vor allem die Sicherheit der vielen radelnden Schüler gewährleistet werden, die von den Neubaugebieten kommend Richtung Schulen unterwegs sind.



Mit dem Bau des Radschutzweges werden die Parkplätze bei der Arztpraxis am Obertor und auf der gegenüberliegenden Straßenseite wegfallen, kündigte Stadtbaumeister Peter an. Stadtbaumeister Peter will die Gelegenheit nutzen und den bestehenden Fußweg entlang der Friedhofsmauer gehfähig umgestalten, so dass auch Menschen mit Rollatoren ihn problemlos nutzen können. Dazu muss nach Angaben des Stadtbaumeisters ein Baum gefällt werden, dessen Wurzelwerk schon den Weg anhebt.

Viel Lob gab es von den Ausschussmitgliedern für die Konzeption, wobei FW-Fraktionschef Thomas Jacob angesichts des geringen Radfahreraufkommens auf den Schutzstreifen in der Adolf-Kolping-Straße verzichten wollte. Für Michael Zoller (UL) erhöht eine durchgängige Radfahrspur das Sicherheitsgefühl der Fahrradfahrer. Stadtbaumeister Peter wies auf den anhaltenden E-Bike-Trend an, sodass sich die Zahl der Nutzer sicher erhöhen werde. Beobachtet werden soll nach Angaben von Bürgermeister Kugler, ob sich die Zahl der am rechten Fahrbahnrand der Adolf-Kolping-Straße geparkten Fahrzeuge erhöht. Falls ja, will man mit den Haltern reden oder nötigenfalls ein Verbot erwirken.

Unklar ist derzeit, ob die vor der Grundschule am Härle eingerichtete 30-er Zone bestehen bleibt, denn nach den bisherigen Vorgaben der Verkehrsbehörden werden die Bedingungen für die Ausweisung nicht erfüllt. Man habe vom Regierungspräsidium Tübingen entsprechende ablehnende Signale erhalten, ergänzte Kugler, dass man abwarten müsse, welche Entscheidung getroffen werde.

Prozedere

Nach den Osterferien wird nach Angaben der Verwaltung mit den Markierungsarbeiten begonnen und die Adolph-Kolping-Straße bekommt dann wieder einen Mittelstreifen samt dem 2,50 Meter breiten Radfahrschutzstreifen. An der Einmündung Martin-Schneller-Straße wird eine rot markierte eigene Linksabbiegespur für Radfahrer eingerichtet. Dort verläuft ab der Einmündung der Neidling-Straße der Schutzstreifen auf beiden Straßenseiten. Entlang der Friedhofstraße gibt es ortsauswärts rechts einen Schutzstreifen, der bis zur Haupteinfahrt des Friedhofs verläuft.