Pfullendorf Sendemast von Vodafone wird maximal 37 Meter hoch

Gemeinderat muss die Satzung für das "Gewerbegebiet Gaisweiler" verabschieden, auf dem der Mobilfunkbetreiber Vodafone einen Funkmasten errichten will.

Vor zwei Jahren fasste der Gemeinderat den Grundsatzbeschluss den Firmen, die beim "Gaisweiler Kreisel" ansässig sind, mit der Aufstellung eines Bebauungsplanes eine rechtlich sichere Grundlage zu geben. Jetzt steht das Verfahren "Gewerbegebiet Gaisweiler" vor dem Abschluss, denn bei seiner nächsten Sitzung am morgigen Donnerstag will das Gremium die entsprechende Satzung beschließen. Das gesamte Planungseinzugsgebiet umfasst rund 9,2 Hektar, wie Bauamtsleiter Josef Waldschütz auf Anfrage des SÜDKURIER erläuterte. Die ursprüngliche Gewerbefläche betrug 4,7 Hektar und wurde dann durch den Flächennutzungsplan um 2,5 Hektar erweitert. Dazu kommt ein zwei Hektar großes Mischgebiet, auf dem unter anderem die Firma Nufer ansässig ist. Oberhalb des Hangareals wird jetzt eine zusätzliche, kleinere Fläche ausgewiesen und dort ist auch der Bau eines Sendemastens geplant, den die Firma Vodafone errichten will. Bekanntlich hatte der Mobilfunkbetreiber seinen Masten vor etlichen Jahren auf dem ZG-Gebäude errichtet, das in den vergangenen Wochen abgerissen wurde. Als Ersatz für die abmontierte Antenne wurde auf dem Stadtgartenvorplatz ein mobiles Provisorium errichtet, das noch in diesem Jahr entfernt wird. Die Baugenehmigung für den Gaisweiler Masten wurde schon im vergangenen Jahr erteilt und Vodafone will nach Angaben von Josef Waldschütz noch in diesem Jahr bauen. "Die maximale Höhe des Mastens ist auf 37 Meter festgelegt", ergänzte der Amtsleiter.

In der Februarsitzung hatte der Gemeinderat den Bebauungsplan verabschiedet und damals hatte Bürgermeister Thomas Kugler erklärt, dass die Firma Strobel die Vermarktung der freien Gewerbeflächen übernehmen werde. Dabei handelt es sich nach Angaben von Bauamtschef Waldschütz um die Flächen, die das Unternehmen nicht mehr selbst benötigt. Bekanntlich hatte die Baufirma in der dortigen Kiesgrube vor vielen Jahren ihren Bau-und Maschinenpark eingerichtet. Und, wenn man jetzt, beispielsweise nach der Verkleinerung des Fuhrparks nicht mehr die gesamte Fläche benötigt, könnte das Unternehmen das firmeneigene Gelände an potenzielle Interessenten veräußern. Eine klare Aussage gibt es auch zum Kiesabbau, der aktuell auf dem Gelände von der Firma Strobel betrieben wird. Das Unternehmen hatte die Kiesvorkommen entdeckt und beim Landratsamt die notwendige naturschutzrechtliche Genehmigung eingeholt. "Nach dem Abbau wird das Gelände wieder aufgefüllt", erläuterte Josef Waldschütz.

Gerne auffüllen würde der städtische Wirtschaftsförderer Bernd Mathieu die aktuell erschlossenen sieben Hektar im "Industriegebiet Mengener Straße". "Derzeit haben wir keine konkrete Anfrage, aber wir sind zuversichtlich, dass sich Interessenten melden", lautet die hoffnungsfrohe Antwort von Mathieu auf die SÜDKURIER-Anfrage. Bislang wurden vier Hektar verkauft und das gesamte Gebiet umfasst 13 Hektar, wovon man im ersten Bauabschnitt sieben Hektar erschlossen hat und den Rest bei Bedarf bezugsfertig machen könnte.

Verfahren

Der Gemeinderat billigte am 16. Februar den Entwurf des Bebauungsplanes, der dann vier Wochen bis einschließlich 10. April öffentlich auslag. Gleichzeitig wurden die Fachbehörden von der Auslegung benachrichtigt. Während dieser Frist wurden von der Öffentlichkeit und den Fachbehörden keine Anregungen und Bedenken gegen die vorgesehene Planung vorgetragen. In seiner Sitzung am morgigen Donnerstag, 20. April, kann der Gemeinderat deshalb den Bebauungsplan als Satzung beschließen. Das Gesamtareal beim "Gaisweiler Kreisel" ist rund 9,2 Hektar groß. (siv)