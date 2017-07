Pfullendorf Seifenkistenbau für die Bildung

Rotaryclub Pfullendorf-Meßkirch unterstützt ein Projekt der Kinder- und Jugendkunstschule Pfullendorf.

Mit "Spaß und Faszination an Handwerk, Kunst und Forschung" hat Till Schilling, Leiter der Jugendkunstschule Pfullendorf sein ganz besonderes Projekt benannt, mit dem er 150 Schüler aus fünf Schulen für MINT begeistern will. Die vier Buchstaben stehen für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik, und MINT steht in den Unterrichtsplänen des Staufer-Gymnasiums, der Realschule, der Sechslindenschule, der Grundschule am Härle und der Kasimir-Walchner-Schule. Till Schilling will mit dem Bau von Seifenkisten das MINT-Theoriewissen praktisch umsetzen. Los gehen soll es im August und den Projektzeitraum hat er bis Mitte 2018 terminiert. "Das spielerische Erlernen von Wissen und Fähigkeiten übersteigt das schulisch vermittelte theoretische Wissen", ist Schilling überzeugt und will mit seinem Projekt auch die Werbetrommel für Ausbildungsberufe in der Schreinerei, Industriemechaniker und Baumaschinentechnik rühren. Binnen neun Monaten will er 16 Seifenkisten bauen und benötigt hierfür auch Geld. Deshalb stellt er einen Förderantrag für das Zukunftsprogramm "LandAufSchwung" und sucht lokale Sponsoren. Mit seiner Idee begeisterte er nun die Mitglieder des Rotaryclubs Pfullendorf-Meßkirch, die das Vorhaben mit 2500 Euro fördern. "Mit dem Projekt sollen über 150 Kinder beziehungsweise Schüler erreicht werden. Das ist eine wirklich tolle Sache und deshalb haben wir uns als Rotarier entschlossen, das Vorhaben zu unterstützen", erklärte Präsident Dr. Ulrich Körner. Damit das Seifenkistenprojekt keine Eintagsfliege bleibt, ist eine nachhaltige Implementierung in den Ausbildungswerkstätten von Betrieben geplant, die sich als Kooperationspartner beteiligen. Die Kinder- und Jugendkunstschule nimmt die Seifenkistenkurse dauerhaft in ihr Angebot auf und als besonderes Highligt wird es in drei Jahren, beim 800-jährigen Stadtjubiläum von Pfullendorf, ein großes Familienevent geben, an dem sich alle Seifenkisten beteiligen.

Infos unter www.kunstschulepfullendorf.de und Kontaktaufnahme unter Tel. 0 75 52/935 51 16 und kunstschule.pfullendorf@gmail.com