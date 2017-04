Pfullendorf Seepark-Golf startet in die Saison

Die Tore zu Abenteuer- und Fußball-Golf öffnen sich wieder am Samstag.

Die Seepark-Golf-Anlage öffnet pünktlich zu den Osterferien. Ab Samstag, 8. April, 10 Uhr, laden Abenteuer-Golf und Fußball-Golf wieder zum Spielen ein, informiert das Werkstättle, das die Anlage betreibt, in einer Pressemitteilung. Die Abenteuer-Golf-Anlage begeht in diesem Jahr ihr zehnjähriges Bestehen. Als Geburtstagsüberraschung wartet die neu gestaltete Bahn Campus Galli auf die Gäste. Mit der Klosterstadtbaustelle in Meßkirch wurde eine weitere regionale Attraktion aufgenommen. Insgesamt 18 Bahnen mit lokalem Flair ermöglichen unterhaltsame Stunden. Das „Schwäbische Erdbeben“, der „Rheinfall“ oder die Bahn „Ravensburger Spieleland“ bieten einige Spezialeffekte. Bälle und Golfputter gibt es an der Kasse, dazu ein Spielbrett, um die benötigten Schläge festhalten zu können.

Das Gleiche gilt für die benachbarte Fußball-Golf-Anlage. Auch hier sind 18 Bahnen wieder aus dem Winterschlaf erwacht. Ziel ist es, den Ball mit möglichst wenigen Schüssen ins Loch zu befördern. Den Ball dazu und das Spielbrett gibt es an der Kasse, dazu eine kurze Erläuterung der Regeln und schon kann es losgehen. Fußballschuhe sind auf der Anlage übrigens nicht gestattet. Die Tore zum Seepark-Golf schließen am Samstag erst wieder um 19 Uhr. In den Ferien, über die Feiertage und an den Wochenenden öffnet die Anlage von 10 bis 19 Uhr, an den Wochentagen außerhalb der Ferien von 11 bis 18 Uhr. Die Öffnungszeiten und Preise können im Internet unter www.seepark-golf.de eingesehen werden.