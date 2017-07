Pfullendorf Sechslindenschule als Pilotschule ausgewählt

Die Sechslindenschule Pfullendorf und das Störck-Gymnasium Bad Saulgau wurden für ein Modellprojekt im Bildungsbereich ausgewählt. Mit Vorhaben sollen leistungsstarke Schüler aus weniger bildungsnahen Elternhäusern gefördert werden

Eine erfreuliche Nachricht übermittelten gestern die Landtagsabgeordneten Andrea-Bogner Unden (Grüne) und Klaus Burger (CDU) für die Sechslindenschule. Die Werkrealschule wurde im Landkreis Sigmaringen neben dem Störck-Gymnasium in Bad-Saulgau als Pilotschule zur Förderung leistungsstarker Schüler ausgewählt. Die gemeinsame Initiative von Bund und Ländern legt ein besonderes Augenmerk auf die Potenziale von Kindern und Jugendlichen aus weniger bildungsnahen Elternhäusern, insbesondere mit Migrationshintergrund, sowie auf die Ausgewogenheit der Geschlechter, insbesondere der Mädchen im Bereich Mathematik-Informatik-Naturwissenschaft-Technik (MINT). Der Projektzeitraum ist in zwei Phasen aufgeteilt: Kern der ersten Phase, die vom Schuljahr 2017/2018 bis 2021/2022 dauert, ist eine modulare Struktur, in deren Rahmen Schulen schulische und außerunterrichtliche Strategien und Maßnahmen zur Förderung leistungsstarker und potenziell besonders leistungsfähiger Schüler entwickelt und weiterentwickelt werden. Die Arbeit innerhalb der Kernmodule wird wissenschaftlich unterstützt und begleitet. Kern der zweiten Phase, die vom Schuljahr 2022/2023 bis 2026/2027 terminiert wurde, ist der Transfer der Ergebnisse, wobei die beteiligten Schulen als Multiplikatoren für andere Schulen fungieren sollen. Zudem soll sich Partnern aus der Wirtschaft sowie in diesem Bereich engagierten Stiftungen und Vereinen die Möglichkeit bieten, sich zu beteiligen. 39 Schulen aus Baden-Württemberg profitieren von der Förderinitiative, heißt es in der Pressemitteilung der beiden Abgeordneten. Und das Land übernimmt für die gesamte Laufzeit die Kosten für die Unterstützung der Schulen sowie den zusätzlichen Beratungs- und Betreuungsaufgaben für Aufsicht und Landesinstitute. Insgesamt erhalten die Länder jährlich fünf Millionen Euro für die erste Phase und 7,5 Millionen Euro für die zweite Phase, wovon mindestens die Hälfte den Schulen zugutekommen muss.