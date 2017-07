Pfullendorf Sechslindenschule: 94 Jugendliche feiern ihren Abschluss

94 Schülerinnen und Schüler der Sechslindenschule haben am Donnerstag ihren Ehrentag genossen. In der Stadthalle erhielten sie nach dem gemeinsamen Gottesdienst im Beisein von Eltern, Geschwistern und Freunden ihre Abschlusszeugnisse.

"Dass 13 Schüler heute Abend dabei sind, die nächstes Jahr in der Zehnten ihren Hauptschulabschluss machen, zeugt von der wunderbaren Klassengemeinschaft", sagte Rektor Thomas Randecker bei der Begrüßung. Seit dem Schuljahr 2010/2011 besteht in Pfullendorf die Möglichkeit, an der neu eingerichteten Werkrealschule die Mittlere Reife zu erwerben, was in diesem Jahrgang über 30 Jugendliche taten. Außerdem haben fünf externe Schüler aus dem Gymnasium ihre Hauptschulprüfung abgelegt. 38 Schüler bleiben der Schule erhalten, da sie nach den Sommerferien in die 10m wechseln und den mittleren Bildungsabschluss anstreben.

"Eben steht noch ein Kind vor dir, im nächsten Moment ein junger, selbstbewusster Erwachsener", staunte Hermann Billmann, der im Namen der Stadt gratulierte. Er zog Vergleiche zur "Tour de France". Wie die Radprofis hätten auch sie sich abgerackert, um ihr Ziel zu erreichen. Und auf dem Weg dorthin seien Mannschaftsgeist, gute Trainer und unterstützende Fans gefragt. "Wir, die Stadt, gehören auch zu eurem Fanclub." Er wünschte den Absolventen für die nächste Etappe der "Tour de vie" viel Kraft, Motivation und Glück. Sogar einen legalen Doping-Tipp hatte er parat: "Anerkennung, Vertrauen und gemocht werden, das sind Aufbaumittel, mit denen man sein Leben besser meistern kann."

Schulleiter Thomas Randecker griff in seiner Abschlussrede das Motto des Gottesdienstes auf: Leuchttürme. Sie stünden als Symbol für wichtige Begleiter auf dem Lebensweg der zwischen 1998 und 2002 Geborenen. Eltern, Erzieher im Kindergarten und Lehrer seien richtungsweisende Leuchtpunkte. "Jeder von euch ist einmalig, bewahrt euch eure individuellen Fähigkeiten und seid stolz auf das, was ihr geleistet habt", so Randecker.

Jede Abschlussklasse präsentierte sich noch mit einem Programmpunkt. Die 9a ließ die vergangenen drei Jahre anhand von Fotos Revue passieren. Die 10m2 zeigte mit "Schwarzfahrer" eine Anti-Rassismus-Szene, die 9b trug gemeinsam das Hermann-Hesse-Gedicht "Stufen" vor. Mit einem Lied verabschiedete sich die 10h und die 10m1 klatschte den "Hand-Clap-Skit".

Bevor es an die Vergabe der Zeugnisse und Preise ging, bedankten sich die Klassensprecher mit Worten und Geschenken bei ihren Klassenlehrern für die vergangenen Jahre.

Die Sparkasse Pfullendorf-Meßkirch und die Volksbank Pfullendorf überreichten Preise für besondere Leistungen in Mathematik und für herausragendes soziales Engagement. Der Sozialpreis ging an Alissa Lorek.

Die Preisträger