Pfullendorf Schwimmer des Turnvereins Pfullendorf verabschieden ihren Coach

Trainer Marco Pudimat hört berufsbedingt beim Turnverein auf. Bei der Hauptversammlung wird Werner Kaltenstadler für 65-jährige Mitgliedschaft geehrt

Die Überraschung war groß, als Turnvereinsvorsitzende Gerda Gebert bei der Hauptversammlung erklärte, dass der lizenzierte Schwimmtrainer Marco Pudimat berufsbedingt sein Engagement beim TVP einstellen wird. Auch der stellvertretende Vorsitzende des badischen Schwimmverbandes, Norbert Mayer, der ihm zuvor die goldene Ehrennadel ans Sakkko gesteckt hatte, war perplex, denn Pudimat war auf Verbandsebene auch als Kampfrichter sehr aktiv. Mayer war eigens ins Haus Linzgau gekommen, um auch Steffi Grießhaber, die seit 22 Jahren bei der Schwimmabteilung aktiv ist, die goldene Verbandsnadel zu überreichen. Ein großes Lob hatte der Funktionär auch für Bürgermeister Thomas Kugler parat, denn anders als viele Kommunen in der Region würde Pfullendorf den Vereinen die Sportstätten kostenlos zur Verfügung stellen. Auf viel Arbeit hatten sich das Vorstandsduo Gerda Gebert und Petra Weikert eingestellt, denn insgesamt 44 Frauen und Männer sollten für 15, 25 und 40 Jahre Mitgliedschaft geehrt werden, aber nur wenige holten ihre Auszeichnung auf der Bühne ab. Für seine 65-jährige Mitgliedschaft wurde Walter Kaltenstadler ausgezeichnet, und es war für den treuen TVP'ler keine Frage, dass er persönlich den Beifall der Besucher entgegennahm.

Ein ähnlich hohes Tempo wie bei den Ehrungen wurde bei den Wahlen vorgelegt und aus dem Auditorium gab es nur einen Namen zu hören, als Wahlleiter Thomas Kugler, nach Vorschlägen für die Vorsitzendenwahl fragte: "Gerda Gebert!" Einstimmig wurde sie für zwei weitere Jahre im Amt bestätigt, ebenso wie Finanzchefin Claudia Six, Pressewartin Ingrid Strobel sowie die Beisitzerinnen Anita Rupp und Birgit Spähler. Gebert rührte noch die Werbetrommel für das Hightlight der Handballabteilung, wo es am 29. Juli in der Sporthalle ein Spiel gegen den amtierenden Bundesligameister Rhein-Neckar-Löwen geben wird.