Pfullendorf Schwarze Panter wählen Vorstand  Felix Hug wieder Vorsitzender

Felix Hug wurde von den schwarzen Pantern erneut zum Vorsitzenden der Pfadfinder-Gruppe gewählt.

In der Vollversammlung der schwarzen Panter haben die Mitglieder vier Personen in den Vorstand gewählt, informiert der wieder gewählte Vorsitzende Felix Hug. Die 40 stimmberechtigten schwarzen Panter bestimmten Johannes Pinkus zum stellvertretenden Vorsitzenden.

Weiter wurden Madeleine Friedrich und Martin Braun in das Vorstandsteam gewählt. Das Amt der Kassiererin übernimmt Julia Schneider. Diesen Posten hatte in den vergangenen 13 Jahren Felix Hug inne. Er war laut Mitteilung sichtlich erfreut, dass sich jemand für das Amt fand. In 17 Leiterrunden sei einiges besprochen und festgelegt worden, berichtete der Vorstand über die zurückliegenden zwölf Monate. Unter anderem wird die Landesdelegiertenversammlung vom Landesverband Baden-Württemberg nächstes Jahr in Pfullendorf stattfinden. Dabei werden die Stammesvorstände und Delegierte zu einem dreitägigen Treffen zusammenkommen. Von dem Leiterfindungsprojekt Lavdim erwartet die Stammesführung, dass vier Jugendliche die aus momentan 13 Personen bestehende Leiterrunde bereichern werden.

Weiter wurde im Tätigkeitsbericht darauf hingewiesen, dass der Stamm dringend ein neues Großgruppenzelt benötigt. Die finanziellen Mittel fehlen allerdings. Deshalb sind die Pfadfinder auf Sponsorensuche. Die acht- bis elfjährigen Wölflinge werden über Pfingsten und Fronleichnam ein Drei-Tages-Hajk absolvieren. Die elf bis 14-Jährigen der Pfadfinderstufe unternehmen an vier Tagen mit der Bahn ein Train-Hajk in Richtung Stuttgart. Ein Hajk ist ein Orientierungslauf. Die 14- bis 16-Jährigen fahren nach Venedig. In die Ferne zieht es auch die Ranger-Rover der Black Hawks. Das Ziel steht noch nicht fest. Zum Stammescamp geht es im Sommer nach Villingen-Schwenningen.