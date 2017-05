Pfullendorf Schüler kümmern sich um frische Farbe für Spielgrät

Kasimir-Walchner-Schüler haben gemeinsam mit der Firma Jacob während ihrer Projektwoche das Seeungeheuer im Seepark gestrichen. Das Spielgerät war in die Jahre gekommen, die Farbe blätterte ab.

Pfullendorf (kaj) Wie heißt es ab einem bestimmten Alter so uncharmant? Der Lack ist ab. Der Zahn der Zeit hatte auch am Seeungeheuer genagt, an jenem Spielgerät, das zwischen der Abenteuergolfanlage und dem Haus Baden-Württemberg zum Schaukeln, Klettern und Rutschen einlädt. Seit 2001 haust das hölzerne Ungeheuer im Seepark. Die Farbe auf den Balken und Brettern war verwittert.

Dank des tatkräftigen Einsatzes von fünf Schülern der Klassenstufen sieben bis neun der Kasimir-Walchner-Schule erhielt das beliebte Spielgerät ein frisches Make-up bestehend aus gut 40 Litern Acrylfarbe ohne Lösungsmittel. Andreas Lungfiel, Grüngruppen-Leiter bei den Stadtwerken, checkt das große Spielgerät regelmäßig auf seine Stabilität und einmal jährlich wird es vom TÜV abgenommen – aber die äußere Schönheit des Seeungeheuers verblich im wahrsten Sinne des Wortes. "Der letzte Anstrich liegt rund sieben Jahre zurück", erinnert sich Lungfiel.

Zum Glück haben sich Yunus, Petro, Julian, Amir und Orlando im Rahmen der Projektwoche an ihrer Schule für die Renovierung des Seeungeheuers entschieden. "Ein tolles Projekt und eine Win-Win-Situation", freute sich Jörg-Arne Bias, Geschäftsführer der Seepark GmbH. Als Projektpartner konnte die Firma Jacob gewonnen werden, die eine Bildungskooperation mit der Schule pflegt. "Immer wieder machen Schüler ein Praktikum bei uns, zwei haben sich zu einer Lehre im Betrieb entschlossen und einer der beiden ist heute noch als Facharbeiter bei uns", sagt Malermeister Thomas Jacob. Auch Orlando (13) kann sich gut vorstellen, später als Maler und Lackierer zu arbeiten. "Der Beruf interessiert mich, die Projekttage waren eine gute Gelegenheit, das mal mal auszuprobieren."

Unter der Anleitung der Azubis Nina Mann und Marius Möhrle machten sich die Schüler und Lehrerin Maria Steinmann voller Elan ans Werk. Von Montag bis zum heutigen Donnerstag verbrachten sie ihre Vormittage mit Pinseln und Walzen. "Es macht Spaß", stellte Yunus (14) fest, der bereits Erfahrung mit dem Streichen hat. "Zuhause habe ich schon mein Zimmer selber gestrichen."