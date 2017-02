Pfullendorf Schüler des Staufer-Gymnasiums spenden für ein Projekt in Burkina Faso

Schüler des Staufer-Gymnasiums spenden für ein Projekt in Burkina Faso

Das Geld stammt aus dem Erlös des Weihnachtsbasars und fließt in ein Staudammprojekt.

Pfullendorf – Die stolze Summe von 1850 Euro hat der symbolische Scheck ausgewiesen, den sich Ulrich Leibbrand als Vorsitzender der Initiative Burkina Faso Pfullendorf (IBF) am Staufer-Gymnasium abholen durfte, informiert Gymnasiallehrer Peter Roth. Dieser Betrag entspricht genau 40 Prozent des Reinerlöses des Weihnachtsbasars, den die Schüler laut Beschluss der Schülermitverantwortung (SMV) traditionell für einen guten Zweck spenden. Weitere 40 Prozent verbleiben in den Klassenkassen, während mit den übrigen 20 Prozent die Arbeit der SMV finanziert wird.

Die Initiative Burkina Faso, die sich der Hilfe zur Selbsthilfe in diesem noch immer zu den ärmsten der Welt zählenden Ländern verschrieben hat, kam schon mehrfach in den Genuss einer solchen Spende. Mit strahlenden Augen berichtete Leibbrand den Schülersprechern Loris Burth und Sheena Karagol von dem großen Projekt, zu dem die Hilfsbereitschaft der Gymnasiasten beitragen soll: Ein Staudamm soll repariert und erweitert werden. Dieser ermöglichte in der Vergangenheit den Dörfern der Gemeinde Boussouma die Selbstversorgung mit frischem Gemüse. Es konnten sogar Überschüsse verkauft werden, was der Kooperative der Dorfbewohner die Finanzierung weiterer grundlegender Lebensbedürfnisse sowie den Betrieb von Schulen ermöglichte.

Nun aber ist der Stausee durch die Einschwemmung von Sedimenten nach und nach verlandet, und das Projekt drohte zu scheitern. Hintergrund ist, dass in Westafrika nach wie vor viele Menschen, besonders Kinder, an Mangel- und Fehlernährung leiden. Zumeist fehlt es an Wasser, aber auch wo dieses vorhanden ist, braucht es viel Überzeugungsarbeit und Anleitung, damit die Bevölkerung die Ursachen des Problems und den Wert frischen Gemüses erkennt und die entsprechenden Anbau- und Bewässerungstechniken lernt.

Wie Bilder zeigen, ist dies in Boussouma vorbildlich gelungen. Durch das ausgeklügelte Kanalsystem geht kaum ein Tropfen des kostbaren Nasses verloren. Das Schöne an dem vorliegenden Plan ist nun, dass die IBF ihn mit der Association Abraysiens Sans Frontières aus Pfullendorfs Partnerstadt Saint-Jean de Braye durchführen will. Dies ist umso wichtiger, weil nur im Rahmen einer solchen trinationalen Kooperation die EU-Mittel bewilligt werden, mit denen die beachtlichen Baukosten von insgesamt etwa 100 000 Euro zusammenkommen können.

Die Initiative

Wer sich für die Arbeit der Initiative Burkina Faso interessiert, darf sich gerne unter Uli.Leibbrand@gmx.de an den Vorsitzenden wenden. Wer das Staudammprojekt unterstützen will, kann dies mit einer Überweisung an Initiative Burkina Faso Pfullendorf e.V. DE44 6905 1620 0000 5800 92 mit dem Verwendungszweck “Staudamm” tun.