Pfullendorf Schüler bauen Wasserraketen

So wird Physik greifbar: Beim Projekt MINT – Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik – haben Pfullendorfer Grundschüler spannede Versuche umgesetzt. Das Projekt in den Pfingstferien war ein Angebot für Kinder der Hector-Kinderakademie.

Pfullendorf (kaj) Auf dem Sportplatz der Grundschule am Härle herrschte ein bisschen Cape-Canaveral-Stimmung, denn am Donnerstag fanden auch hier Raketenstarts statt. Linas, Evangelina, Kevin und Kaan – Zweit- und Drittklässler der Grundschule am Härle, der Grundschule Denkingen und der Sechslindenschule – schossen Wasserraketen die Luft. Die Plastikflaschen erreichten zwar nicht die Umlaufbahn, flogen aber beachtlich in die Höhe.

Das Projekt in den Pfingstferien war ein Angebot für Kinder der Hector-Kinderakademie. Der Projektname MINT steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Die Raketenstarts waren nur eines von vielen Experimenten, mit denen Kursleiterin Antje Fischer die Kinder für physikalische, chemische und technische Zusammenhänge begeisterte. Ob Cola-Geysir, kletternde Salzkristalle oder ein Papiertütenvulkan: Die anschaulichen, spannenden Experimente sorgten bei den Kindern für Staunen. Versuchsbeobachtungen, Zeichnungen und Ergebnisse wurden eifrig notiert und dann besprochen. Antje Fischer ist pensionierte Mathe- und Physiklehrerin und freut sich über den Wissensdurst der Kinder: "Die Forscherfragen kommen von ganz alleine", sagt sie. "Ziel meines Kurses ist es, besonders befähigte, motivierte und kreative Kinder in ihrer persönlichen Entwicklung umfassend zu unterstützen", erklärt Fischer.

Reaktionen mit Kohlensäure standen ebenso auf dem Programm wie Riesenseifenblasen oder eine Marshmallow-Schleuder. "Warum nehmen Seifenblasen nicht die Form einer Schuhschachtel an?" fragte Antje Fischer in die Runde. "Weil eine Kugel die kleinste Oberfläche hat", antwortet Kevin prompt. Die Experimente vermittelten den Nachwuchsforschern das notwendige Vokabular auf spielerische Art und Weise. Die Kinder wussten am Ende des Kurses, was eine gesättigte Lösung ist, dass die Einheit für den Druck mit Bar bezeichnet wird und dass beim Zusammentreffen von Essigwasser und Backpulver Kohlendioxid entsteht. "Das Kristallzüchten fand ich am besten", resümierte die achtjährige Evangelina und präsentierte strahlend die Alaun-Kristalle in ihrem Becher.