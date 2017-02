Pfullendorf Schnellergilde Pfullendorf: Sammeln mit der Vergangenheit

Karbatschenschwinger werden im Jahr 1794 erstmalig schriftlich erwähnt und feiern 2026 das 100.te Preisschnellen

Mit zwei Weidenkörben sammelten die Schneller die Preise für das Preisschnellen ein und diese beiden Körbe bildeten die Grundlage für eine besondere Gesprächsrunde. Sechs aktive Schneller, mit Gildemeister Sascha Klaiber an der Spitze, hatten sich mit Familie Klaiber verabredet, um die Vergangenheit der Körbe, aber auch der Schneller und Pfullendorf zu beleuchten. Der 80-jährige Geschäftsmann Ekkehard Klaiber und seine Ehefrau Bertel hatten Fotoalben vorbereitet und unterstützen die Schneller mit ihren detaillierten Erinnerungen. Im Jahr 1926 organisierte die damals kleine Gilde das erste Preisschnellen und fürs Preisesammeln lieh man sich bei den Bäckern Körbe aus, bis Bäckermeister Hermann Eisele der Gilde die Teile überließ. Niemand weiß wann und wie, aber irgendwann wurden die Körbe durch Plastikwannen ersetzt. Im vergangenen Jahr entdeckte Regina Schwichtenberg auf dem Speicher des Elternhauses die verschollenen Teile. Ihr Vater, "Jupp" Hummler, lange Zeit Schneller, muss die Körbe "gerettet" haben. Sie informierte Rolf Grün über den Fund und schnell waren sich die Schneller einig, die Tradition wieder aufleben zu lassen, erklärte Josef Weißhaupt, der auch einen Zeitungsausschnitt von 1794 präsentierte, wo das Schnellen in Pfullendorf erstmals erwähnt wird. Die Preise waren für die Kinder gedacht, die sich am Schnellen beteiligten. Und das Sammeln hat sich in den letzten Jahrzehnten so verändert wie die Innenstadt. Allein für die Unterstadt wusste Ekkehard Klaiber von 30 Geschäften zu erzählen, wozu Metzgereien, Bäckereien, Bekleidungsladen, Schneiderei oder auch ein Messergeschäft zählten, dazu gab es Handwerker und Dienstleiste. "In jedem Haus war ein Geschäft, wo wir Preise erhielten", erinnerte sich Hans Frick, dienstältester Aktiver der Gilde. Auch Jürgen "Metze" Rauch, der 1978 erstmals die Preistour mitgemacht hat, berichtete, dass man früher in der Unterstadt den Korb zwei, drei Mal leerte, weil soviel zusammenkam. Und heute werde beinahe ein Korb nicht voll, ergänzte Sascha Klaiber, Gildemeister der 68-köpfigen Atkivenschar.