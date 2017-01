Pfullendorf Schnee fordert vollen Einsatz

Winterdienst beschäftigt StraßenmeistereienWas Anlieger bei Räum­pflicht beachten müssen

Pfullendorf – Frostig kalt soll es in den kommenden Tagen werden. Auch leichter Schneefall ist wieder für die Region angekündigt. Sowohl Räumdienste als auch Anwohner (siehe unten) sind also nach wie vor gefordert, wenn es um die Räum- und Streupflicht geht. „In der Weihnachtszeit war fast nichts“, berichtet Stadtbauamtsleiter Jörg-Steffen Peter. Jetzt sind die Mitarbeiter des Bauhofs aber täglich unterwegs, obwohl die Lage „nicht dramatisch ist“, sagt der Stadtbauamtsleiter. „Der Bauhofleiter muss raus und schauen, wie die Lage ist“, erklärt er zu dem Prozedere am frühen Morgen. Muss geräumt und gestreut werden, koordiniert der Bauhofleiter die Einsätze. Zwischen 3 und 3.30 Uhr rücken die Fahrzeuge aus.

„Der Winterdienst ist für den Landkreis bisher durchschnittlich und ohne besondere Vorfälle verlaufen. Nachdem der Winter lange Zeit auf sich warten ließ, waren die letzten Tage aufgrund der flächendeckenden Schneefälle für die Winterdienstfahrer jedoch ziemlich intensiv“, sagt Franziska Rumpel, Leiterin des Fachbereichs Straßenbau im Landratsamt. Die Kommunen und der Landkreis sind gemeinsam für den Winterdienst auf den Straßen verantwortlich. Im Landkreis Sigmaringen gibt es mehrere Straßenmeistereien. Ein Stützpunkt mit Streugutlager ist in Pfullendorf angesiedelt.

Vom ansässigen Bauhof werden unter anderem das Stadtgebiet und die Gemeindeverbindungsstraßen betreut. Geräumt wird dabei nicht nur mit Fahrzeugen, sondern auch per Hand. Der Handdienst sei für die kleinen Zwischenräume verantwortlich, zum Beispiel Gehwege, so Stadtbauamtsleiter Jörg-Steffen Peter. In den Ortsteilen wurde der Räumdienst teils an externe Anbieter vergeben. Denn nicht alles kann der Bauhof leisten. „Die Bürger wollen zu allen Zeiten gleichzeitig irgendwohin. Zwischen 7 und 8 Uhr sollte deshalb alles fertig sein“, sagt Peter, wobei auch tagsüber geräumt und gestreut wird. Die Zufahrtswege zu Schulen, Kindergärten und Firmen sind ihm besonders wichtig.

Der Landkreis Sigmaringen hat laut Franziska Rumpel vom Fachbereich Straßenbau auf seinen Strecken 13 eigene und 14 Fremdfahrzeuge im Einsatz. Bedient werden die Bundes-, Landes- und Kreisstraßen auf sogenannten Räumschleifen. „In der Regel fahren bei Schneefall alle Einsatzfahrzeuge auf diesen fest vorgegebenen Routen, um Streusalz auszubringen. Die Routen sind so konzipiert, dass auf den Touren der verschiedenen Einsatzfahrzeuge alle von den Straßenmeistereien zu betreuenden Strecken mindestens einmal abgefahren werden“, sagt Fachbereichsleiterin Rumpel über die Vorgehensweise beim Winterdienst. Auch gibt es klare Prioritäten. Bei der Erstellung der Routen sei darauf geachtet worden, „dass wichtige Verbindungsstrecken wie die Bundesstraßen zuerst befahren werden, anschließend die weiteren Landes- und Kreisstraßen“, so Rumpel. Bisher wurden etwa 4000 Tonnen Streusalz durch die Straßenmeistereien verbraucht.

Rumpel: „Es befinden sich noch über 2000 Tonnen in den verschiedenen Lagern, zudem bestellen die Straßenmeistereien Streusalz laufend nach.“ 800 Tonnen Streusalz wurden zu Anfang der Wintersaison 2016/2017 in Pfullendorf eingelagert. „Das ist das, was reinpasst“, sagt Stadtbauamtsleiter Jörg-Steffen Peter. Der Großteil der Anlieger sei zufrieden mit dem Räum- und Streudienst. Außerdem wüssten sich die Bürger Abhilfe zu verschaffen, so Peter.

"Wird ein Weg von der Öffentlichkeit genutzt, besteht auch Räumpflicht"

In der Pflicht stehen beim Winterdienst auch die Anlieger – vor allem auf öffentlichen Gehwegen an den jeweiligen Grundstücksflächen. „Den Straßenanliegern obliegt es, innerhalb der geschlossenen Ortslage einschließlich der Ortsdurchfahrten die Gehwege und die weiteren in Paragraf 3 genannten Flächen nach Maßgabe dieser Satzung zu reinigen, bei Schneeanhäufungen zu räumen sowie bei Schnee- und Eisglätte zu bestreuen“, heißt es in der entsprechenden Satzung der Stadt Pfullendorf. Paragraf 3 bezieht sich darauf, dass nicht nur Gehwege, die an einer öffentlichen Straße liegen, durch die Anlieger geräumt werden müssen, sondern beispielsweise auch Friedhof-, Kirch-, Schul- und Wanderwege, die öffentlich durch Fußgänger genutzt werden.

– vor allem auf öffentlichen Gehwegen an den jeweiligen Grundstücksflächen. „Den Straßenanliegern obliegt es, innerhalb der geschlossenen Ortslage einschließlich der Ortsdurchfahrten die Gehwege und die weiteren in Paragraf 3 genannten Flächen nach Maßgabe dieser Satzung zu reinigen, bei Schneeanhäufungen zu räumen sowie bei Schnee- und Eisglätte zu bestreuen“, heißt es in der entsprechenden Satzung der Stadt Pfullendorf. Paragraf 3 bezieht sich darauf, dass nicht nur Gehwege, die an einer öffentlichen Straße liegen, durch die Anlieger geräumt werden müssen, sondern beispielsweise auch Friedhof-, Kirch-, Schul- und Wanderwege, die öffentlich durch Fußgänger genutzt werden. Straßen ohne Gehweg oder auf nur einer Seite: Gibt es keinen Gehweg an einer Straße, muss der Schnee auf beiden Seiten der Verkehrsfläche auf einer Breite von jeweils 1,50 Meter weggeschoben werden. „Daraus ergibt sich, dass der städtische Räumdienst schmale Straßen ohne Gehweg bis zu einer Breite von drei Metern nicht räumen muss, weil beidseitig die jeweiligen Anlieger räumpflichtig sind“, schreibt die Stadt Pfullendorf auf ihrer Internetseite zur Räum- und Streupflicht. Bei einseitigen Gehwegen sind nur die Anlieger verpflichtet, auf deren Straßenseite der Gehweg verläuft.

Gibt es keinen Gehweg an einer Straße, muss der Schnee auf beiden Seiten der Verkehrsfläche auf einer Breite von jeweils 1,50 Meter weggeschoben werden. „Daraus ergibt sich, dass der städtische Räumdienst schmale Straßen ohne Gehweg bis zu einer Breite von drei Metern nicht räumen muss, weil beidseitig die jeweiligen Anlieger räumpflichtig sind“, schreibt die Stadt Pfullendorf auf ihrer Internetseite zur Räum- und Streupflicht. Bei einseitigen Gehwegen sind nur die Anlieger verpflichtet, auf deren Straßenseite der Gehweg verläuft. Generell gilt bei der Räum- und Streupflicht: „Wird ein Weg von der Öffentlichkeit genutzt, besteht auch Räumpflicht“, sagt Jürgen Hess vom Pfullendorfer Ordnungsamt. Geräumt werden muss so, dass die Wege durchgängig benutzbar sind, die Fußgänger zum Beispiel nicht vom Gehweg auf die Straße wechseln müssen, weil ein Anlieger nicht geräumt hat. Bei Schnee- und Eisglätte müssen die Flächen zudem bestreut werden, „damit die Fußgänger diese möglichst gefahrlos benutzen können“, teilt die Stadt Pfullendorf im Internet mit. Werktags ist die Räum- und Streupflicht bis 7 Uhr, sonn- und feiertags bis spätestens 8 Uhr zu erledigen. Wie oft ein Anwohner tagsüber Schnee wegräumen und streuen muss, ist nicht festgelegt. Hess: „Es ist nicht damit getan, morgens einmal zu räumen.“ Die Bürger sind dazu aufgefordert, nach Notwendigkeit tätig zu werden. Klar ist, dass die Pflichten für Anwohner an öffentlichen Flächen erst um 20 Uhr enden.

„Wird ein Weg von der Öffentlichkeit genutzt, besteht auch Räumpflicht“, sagt Jürgen Hess vom Pfullendorfer Ordnungsamt. Geräumt werden muss so, dass die Wege durchgängig benutzbar sind, die Fußgänger zum Beispiel nicht vom Gehweg auf die Straße wechseln müssen, weil ein Anlieger nicht geräumt hat. Bei Schnee- und Eisglätte müssen die Flächen zudem bestreut werden, „damit die Fußgänger diese möglichst gefahrlos benutzen können“, teilt die Stadt Pfullendorf im Internet mit. Werktags ist die Räum- und Streupflicht bis 7 Uhr, sonn- und feiertags bis spätestens 8 Uhr zu erledigen. Wie oft ein Anwohner tagsüber Schnee wegräumen und streuen muss, ist nicht festgelegt. Hess: „Es ist nicht damit getan, morgens einmal zu räumen.“ Die Bürger sind dazu aufgefordert, nach Notwendigkeit tätig zu werden. Klar ist, dass die Pflichten für Anwohner an öffentlichen Flächen erst um 20 Uhr enden. Grundstückseigentümer und ihre Mieter: „Im Allgemeinen funktioniert das ganz gut“, sagt Ordnungsamtsleiter Jürgen Hess zum Winterdienst und betont aber: „Es ist ein ziemliches Risiko. Wenn etwas passiert, ist der Anlieger in der Haftung.“ Deshalb empfiehlt er, sich an die Räum- und Streupflicht zu halten. Grundstückseigentümer können diese an ihre Mieter beziehungsweise Pächter übertragen. Wer in einer Hausgemeinschaft wohnt, hat meist ebenfalls Pflichten. Sind Mieter für den Winterdienst verantwortlich, so muss dies im Mietvertrag vermerkt werden. Ein Aushang reicht nicht aus, wenn es um die Haftung im Schadensfall geht.

Informationen im Internet: www.pfullendorf.de oder