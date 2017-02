Pfullendorf Schmutziger Dunschdig: Stegstreckerzunft siegt gegen rebellische Stadthüter

Toller Gaudiwettbewerb bei der Rathausbefreiung mit einem närrischen Spektakel in der Innenstadt

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Fast wäre gestern mindestens die Unterstadt überflutet worden, wenn die Stegstrecker ihrem Namen nicht alle Ehre gemacht hätten, und im Eiltempo eine Brücke zur Wasserquelle gebaut und dann den Hahn zugedreht hätten. Der Jubel war groß, denn hätte das gegnerische Team, bestehend aus sechs rebellischen Unterwelthütern gewonnen, dann wäre die Welt noch weiter aus den Fugen geraten. Der gestrige Rathaussturm zeigte mal wieder die Kreativität von Verwaltung und Narrenschar, und bot tolle Unterhaltung. Als "Hüter der Stadt" begaben sich die Frauen und Mannen um den graubärtigen Oberhüter "Abrakadbra" alias Bürgermeister Thomas Kugler auf die Bühne und bedauerten, dass die Welt aus den Fugen geraten sei und einzig das Rathaus wäre ein Symbol von Stabilität und Gerechtigkeit. Eher provinziell sei ihr Erscheinungsbild, aber wohlgenährt, schloss Andreas Narr, dass die Hüter wohl ein Leben im Paradies führten. Seit hunderten Jahren lebe man im Molassegestein und jetzt habe der Rat in seinem Wahn die Klostersanierung beschlossen und die Stadthüter würden seitdem mit Beton übergossen, klagte Abrakadabra, dass durch die Buddelei das Erdreich wie das Grundwasser außer Kontrolle gerieten. "Das ist doch für die Stadt nichts Außergewöhnliches", erwiderte der Narrenchef.

Als sich vor Wochen in der "Metzgergasse" ein gähnendes Loch auftat, hätten sechs rebellische Hüter die Gelegenheit zur Flucht genutzt, um Unheil über die Welt zu bringen, entschloss sich der Oberhüter zu einem ungewöhnlichen Schritt: "Liebe Narren, helft uns!" Es sei wie immer konstatierte der Zunftmeister: "Erst macht ihr Mist, und dann redet ihr von Deeskalation." Unter den Klängen von Tim Bendzkos "Nur noch kurz die Welt retten", stellte er natürlich ein Zunft-Rettungsteam mit je einem Mitglied der Gruppen zusammen, das im Wettstreit mit den entflohenen Hütern mit drei Brettern und vier Kanthölzern schnellstmöglich einen Steg zum sprudelnden Brunnen bauen musste. Das war wirklich schwierig, denn es galt das Gleichgewicht zu halten, und dann die hinteren Bretter und Hölzer zum Vordermann zu bringen, damit dieser wieder einen Meter verlegen konnte. Dazu gab es diverse Störversuche durch Konkurrenz und Publikum und zur Stärkung des Öfteren einen "Kleinen". Am Ende siegte das Gute, also die Narren.

Den mit einem Fluch belasteten Rathausschlüssel wollte der Graubart aber immer noch nicht rausrücken. Vergeblich versuchten die Narren mit Zaubersprüchen den Bann zu brechen, und anstatt des Schlüssels erschien als rosa Kaninchen Kämmerer Michael Traub und spottete: "Wenn nu au oiner wisst, wies gängt." Erst als die Narren laut die Zauberformel des obersten Hüters brav wiederholten "Wir vom Rathaus sind die Besten, ohne uns gäb es nichts zu Festen" übergab das rosa Kaninchen den Schlüssel. Die Stadtmusik quittierte den Erfolg mit dem Pfullendorfer Narrenmarsch und nach der Schunkelrunde setzte die Narrenschar ihre Feierlichkeiten in diversen Räumlichkeiten fort, um für das Narrenbaumstellen, Hemdglonkerumzug und das abendliche Streckgericht Kräfte zu sammeln.