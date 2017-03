Pfullendorf Schmolke-Carbon-Cup: Pfullendorfer Rennradler bei Heimspiel zahlreich am Start

Spannende Rennen erlebten die Radsportfans bei der letzten Etappe des Schmolke-Carbon-Cups in Pfullendorf, informiert der gastgebende Radsportclub Pfullendorf in einer Pressemitteilung. Die aus insgesamt sechs Etappenrennen bestehende Trainingsrennserie ist seit vielen Jahren eine erste Standortbestimmung für Fahrer aus Süddeutschland, der Schweiz, Österreich und Frankreich. In diesem Jahr waren insgesamt 180 Fahrerinnen und Fahrer von der Altersklasse U11 bis zur Elite ABC-KT am Start.

In Pfullendorf waren die KT-Profis vom Team Heizomat aus Motten (Bayern) die rennbestimmenden Akteure und belegten am Ende Platz zwei (Johannes Adamietz), Platz drei (Pascal Treubel – RC Pfullendorf) und Platz vier (Nathan Müller). Dem siegbringenden Zwischenspurt am berüchtigten Anstieg „Mühe“ von Mountainbike-Spezialist Markus Bauer (SV Kirchzarten – Kreidler-Werksteam) in der letzten Runde konnten die drei Heizomatler nichts mehr entgegensetzen. Zwölf kraftraubende Runden waren auf dem 3,5 Kilometer langen Rundkurs bei idealen Bedingungen von den etwa 40 Fahrern der Amateure A-B-C und KT (Kontinentalteam) zu absolvieren.

In den Schülerklassen U11 bis U15 war der Pfullendorfer Radlerclub mit insgesamt fünf Fahrern sehr gut vertreten. Cedric Abt fuhr vier der sechs Rennen und belegte einen guten achten Rang in der Gesamtwertung. Jeweils zwei Starts konnten Lucian Narr und Robin Viselskij vorweisen und landeten am Ende auf den Gesamträngen 15 und 16. Letztlich nur beim Heimrennen am Start war Johannes Koch, der am Ende Rang 17 verzeichnen konnte.

Die schnellste Runde in der Schülerklasse (Renndauer 40 Minuten plus eine Runde) wurde mit 6:03 Minuten (Durchschnittgeschwindigkeit 34,7 km/h) gestoppt – eine Top-Zeit auf dem schweren Kurs. Im Vergleich hierzu absolvierte die Elite die schnellste Runde in 5:14 Minuten (Durchschnittgeschwindigkeit 40,1 km/h). Der jüngste Pfullendorfer Schülerfahrer, Loris Narr (U13) belegte auf der Heimstrecke den vierten Platz, der gleichzeitig auch seine Platzierung in der Gesamtwertung darstellte. Arthur Viselskij, U19-Juniorenfahrer vom RCP, startete mit der Elite ebenso wie Nathan Pohle, U23-Fahrer.

Pohle hielt sich bis zur Hälfte der Renndistanz in einer Gruppe und musste diese dann ziehen lassen. Er fuhr als einziger Pfullendorfer Fahrer die komplette Serie und belegte Gesamtrang 16. Nathan Pohle hat den Rennradsport erst im vergangenen Jahr für sich entdeckt und verbesserte sich sichtbar von Etappe zu Etappe. Auf den sechsten Gesamtrang schaffte es U19-Fahrer Arthur Viselskij mit einer soliden Leistung. Am Ostersamstag werden alle RCP-Fahrer in Singen beim Rennen „100 km unter dem Hohentwiel“, der ersten Etappe des LBS-Cups, am Start sein und weitere Rennerfahrungen sammeln.