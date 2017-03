Pfullendorf Schmolke-Carbon-Cup: Letzte Etappe in Pfullendorf

Acht Fahrer des Radsportclubs Pfullendorf starten am Sonntag beim Schmolke-Carbon-Cup.

Pfullendorf – Die letzte der sechs Etappen des Schmolke-Carbon-Cups (SCC) findet am kommenden Sonntag, 26. März, in Pfullendorf auf der Strecke am Flugplatz statt, informiert der Radsportclub Pfullendorf in einer Pressemitteilung. Die bisherigen Etappen in Moos-Weiler, Mühlhausen, Volkertshausen und Mauenheim waren durchweg sehr gut besetzt und stellten für die Fahrer eine erste Standortbestimmung dar.

Vom RC Pfullendorf sind acht Fahrer am Start. Bei den Youngsters in der U13-Klasse startet Loris Narr, in der U15-Klasse Cedric Abt, Lucian Narr, Robin Viselskij und Johannes Koch sowie die beiden U19-Fahrer Arthur Viselskij und Markus Schäfer und als U23-Fahrer im ersten Jahr in der Eliteklasse Nathan Pohle. Die meisten Einsätze konnten bisher Cedric Abt, Arthur Viselskij und Nathan Pohle aufweisen. Cedric rangiert derzeit auf dem fünften Rang in der Gesamtwertung und hofft, sich mit zwei guten bis sehr guten Rennen am letzten „Schmolke-Wochenende“ in Zoznegg und Pfullendorf noch um ein bis zwei Plätze verbessern zu können.

Im Elite-Rennen um 15.40 Uhr werden vom KT-Team Heizomat neben dem Pfullendorfer Pascal Treubel noch Simon Redmers , Johannes Adamietz, Laurin Winter und Nathan Müller am Start sein. Die fünf KT-Profis nutzen die letzten vier SCC-Etappen zur Überprüfung der Form nach einem zweiwöchigen Trainingslager in Kroatien, bevor der Saisonstart für das älteste deutsche Kontinental-Team am 2. April im bayerischen Zusmarshausen auf dem Programm steht. Treubel hat gute Chancen, den dritten Gesamtrang dieser Trainingsrennserie zu erreichen, heißt es in der Mitteilung.

Startzeiten

U11 – U15 um 13.20 Uhr, U17, Jedermänner, Frauen um 14.20, KT-Fahrer und A/B/C-Amateure um 15.40 Uhr. Der RC Pfullendorf bewirtet bei der Fliegerhalle. Die Siegerehrung findet ab etwa 18.30 Uhr im Gasthaus Frieden in Aftholderberg statt.