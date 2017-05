vor 26 Minuten Siegfried Volk Pfullendorf Sanierung des Dominikanerinnenklosters verteuert sich weiter

Auf rund 5,8 Millionen Euro summieren sich die Sanierungskosten für das Dominikanerinnenkloster in der Pfullendorfer Innenstadt. Gravierende Schäden am so genannten "Walderhaus" sorgen für eine weitere Kostensteigerung.