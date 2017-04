Pfullendorf SÜDKURIER-Check: Die Feuerwehren rund um Pfullendorf

Wie sind die Wehren aufgestellt, was haben sie und was fehlt ihnen womöglich? Der SÜDKURIER-Check zeigt es.

Wer in der Linzgaustadt das Thema Feuerwehr anspricht, hört Worte voll des Lobes. Das bürgerschaftliche Engagement der Frauen und Männer bei Einsätzen aller Art nötigt vielen Menschen Respekt ab. Im Gegensatz zu früheren Zeiten gibt es für Männer keine Wahlmöglichkiet mehr zwischen Feuerwehrdienst oder Feuerwehrabgabe – der Dienst ist heutzutage komplett freiwillig. Anders als früher gehören auch Frauen zu den Mannschaften. Doch mit Personal allein ist es nicht getan. Feuerwehrkräfte brauchen neben einer guten Ausbildung auch entsprechende Gerätschaften. Das reicht vom Spritzenanhänger bis zum Drehleiterfahrzeug, vom Einsatzleitwagen bis zum Mannschaftstransporter. Zudem braucht jeder Feuerwehrmann seine persönliche Ausrüstung: Einsatzanzug, Feuerwehrhelm und Atemschutzgerät zum Beispiel. All das muss irgendwo untergebracht werden, daher sind Feuerwehrgerätehäuser unverzichtbar. Und das auch in den Ortsteilen, die zur Stadt Pfullendorf gehören, denn auch dort stehen Einsatzkräfte zur Verfügung.

In den kommenden Jahren steht der Neubau eines gemeinsamen Feuerwehrhauses für Mottschieß und Zell/Schwäblishausen an. In Pfullendorf sind Überlegungen zur Erweiterung des bestehenden Feuerwehrhauses nötig. Zuvor muss der Gemeinderat aber eine Grundsatzentscheidung fällen, ob der jetzige Standort zukunftsfähig ist. Denn das aktuelle Gebäude grenzt an ein Wohngebiet und an Schulen. Einsatzfahrten erfordern von den Frauen oder Männern am Steuer eine besondere Sorgfalt. Eine Tempo-30-Zone und Rechts-Vor-Links-Regelungen müssen beim Einsatz zwar nicht beachtet werden, weil die Feuerwehr Sonderrechte genießt, doch anderen Verkehrsteilnehmern ist das nicht immer bewusst – es kann zu Konfliktsituationen kommen.

Und dass die Feuerwehr in Pfullendorf oft ausrücken muss, das wissen nicht nur die Nachbarn. Der SÜDKURIER hat sich alle Gebäude angeschaut. Die Beschreibungen sind dem Feuerwehrbedarfsplan der Stadt entnommen.

1 Pfullendorf

Die Kernstadtwehr verfügt über das größte Feuerwehrhaus. Es wurde 1973 erbaut und ist mit sieben Fahrzeugstellplätzen und einer Waschhalle ausgestattet. Die Durchfahrtsbreite beträgt 3,60 Meter, die Durchfahrtshöhe 4 Meter. Hier ist eine Abgasabsauganlage vorhanden. Es besteht die Möglichkeit, Schläuche nach den Einsätzen zu trocknen. Ebenso gibt es Sanitäranlagen sowie jeweils einen Schulungs- und Aufenthaltsraum. Der Schulungsraum ist mittlerweile zu klein. Einen speziellen Raum für die sehr aktive Jugendfeuerwehr gibt es nicht. 25 bis 30 Alarmparkplätze werden vorgehalten. Es gibt eine kleine Werkstatt für die Atemschutzgeräte. Anhänger stehen teilweise auf den Alarmwegen. Die Abteilung der Kernstadt verfügt derzeit über 41 aktive Frauen und Männer.

Plus: 25 bis 30 Alarmparkplätze.Minus: Zufahrt durch WohngebieteFazit: Bauliche Funktion ausreichend

2 Otterswang

Das Feuerwehrhaus Otterswang ist ein ehemaliges Schlachthaus mit zwei Anhängerstellplätzen von jeweils 9 Metern Länge. Seit 2015 ist ein Fahrzeugstellplatz angemietet, der an das bestehende Gebäude grenzt. Die Tore sind 3,31 Meter breit und 3,41 Meter hoch. Die Stellplatzlänge beträgt 10,65 Meter. Eine Heizung und sanitäre Anlagen sind vorhanden. Im Umfeld gibt es außerdem einige Parkmöglichkeiten für die Einsatzkräfte. Die Zufahrt führt direkt auf die Ortsstraße und ermöglicht ein schnelles Ausrücken. Die Feuerwehrabteilung Otterswang verfügt derzeit über 21 Aktive.

Plus: Schulungs- und Aufenthaltsraum sind vorhanden.Minus: Keine Alarmparkplätze.Fazit: Die bauliche Funktion ist ausreichend.

3 Denkingen

Die drei Fahrzeugstellplätze sind mit zwei Einsatzfahrzeugen und einem Oldtimer belegt. Die Tore sind 3,40 Meter breit und 3,4 Meter hoch. Es gibt eine Heizung und sanitäre Anlagen, die gemeinsam mit dem Musikverein genutzt werden. Es stehen zehn normale Parkplätze zur Verfügung. Im Feuerwehrbedarfsplan wird die bauliche Funktion als ausreichend bezeichnet. Bauliche Veränderungen sind nicht vorgesehen. Es gibt eine Zufahrt direkt auf die stark befahrene Durchgangsstraße, was ein schnelles Ausrücken erleichtert. Die Feuerwehrabteilung Denkingen hat derzeit 32 Aktive.

Plus: Es gibt eine Abgasabsauganlage.Minus: Es gibt keine extra ausgewiesenen Alarmparkplätze. Fazit: Vorgesehene Fahrzeuge können untergebracht werden.

4 Aach-Linz

Erbaut im Jahr 1973 und renoviert 2009 verfügt das Feuerwehrgebäude in Aach-Linz über zwei Fahrzeugstellplätze, die mit einem Fahrzeug und zwei Anhängern belegt sind. Die Tore sind 3,92 Meter breit und 3,1 Meter hoch. Der Stauraum vor den Toren ist relativ gering, wodurch es zu Begegnungsverkehr kommen kann. Es gibt zehn Alarmparkplätze, auch eine Heizung und Sanitäranlagen sind vorhanden. Das Gebäude befindet sich in einer Nebenstraße. Eine Außenwand ziert ein sehr schöner Heiliger Florian (Schutzpatron der Feuerwehr). Denkingen verfügt derzeit über 32 Aktive.

Plus: Schulungs- und Aufenthaltsraum sind vorhanden.Minus: Keine Abgasabsauganlage.Fazit: Bauliche Situation ausreichend.

5 Großstadelhofen

Das Feuerwehrhaus und das Dorfgemeinschaftshaus bilden eine Einheit und sind leicht erreichbar. Das Gebäude befindet sich direkt an einer Durchgangsstraße, hier findet auch jedes Jahr das Feuerwehrfest statt. Es gibt zwei Stellplätze, die mit einem Fahrzeug und einem Anhänger belegt sind. Die Torhöhe beträgt jeweils 3,5 Meter, die Durchfahrtsbreite 3,6 Meter. Sanitäre Anlagen und ein Schulungsraum befinden sich im Keller. Es sind zehn Alarmparkplätze vorhanden. Die Feuerwehrabteilung Großstadelhofen hat derzeit 19 Ehrenamtliche, die bei einem Brand ausrücken.

Plus: Es gibt zehn Alarmparkplätze für den Einsatzfall. Minus: Keine Absauganlage. Fazit: Die bauliche Funktion wird als gut angesehen.

6 Schwäblishausen

Die Feuerwehrabteilung Zell/Schwäblishausen verfügt über ein Gebäude, das am Ortsausgang von Schwäblishausen in Richtung des Schwesternorts Zell am Andelsbach steht und über einen Anhängerstellplatz mit einer Länge von 6,5 Metern verfügt. Die Torhöhe beträgt 2,13 Meter. Es gibt keine speziellen Alarmparkplätze, allgemeine Parkmöglichkeiten sind jedoch in der näheren Umgebung vorhanden. Die Ausfahrt kann problemlos und schnell erfolgen. Zur Feuerwehrabteilung gehören derzeit 21 Aktive. Mit 42 Jahren hat diese Abteilung das höchste Durchschnittsalter.

Plus: Sanitäre Anlagen in der Sporthalle.Minus: Es gibt keinen Schulungs- oder Aufenhaltsraum.Fazit: Die bauliche Funktion ist unbefriedigend.

7 Mottschieß

Es gibt einen Anhängerstellplatz in einer angemieteten Kartoffelhalle direkt an der Durchgangsstraße in Mottschieß. Das ursprüngliche Feuerwehrhaus ist mittlerweile mit dem Dorfgemeinschaftshaus verschmolzen und hat Tormaße von 3,15 Metern Breite und 2,32 Metern Höhe. Die derzeitigen Lagermöglichkeiten sind sehr eingeschränkt und auch sanitäre Anlagen gibt es bei der Kartoffelhalle nicht. Als Aufenthaltsraum und für Schulungszwecke kann das Dorfgemeinschaftshaus mitgenutzt werden. Die Abteilung hat derzeit 15 aktive ehrenamtliche Feuerwehrleute.

Plus: Die Lage ist sehr gut. Minus: Schutzkleidung muss zu Hause aufbewahrt werden.Fazit: Die bauliche Funktion ist unbefriedigend.