Pfullendorf Rundgang mit dem Pfullendorfer Stadtbaumeister durch die Baustelle

Zum Tag der Städtebauförderung gibt es am Samstag, 13. Mai eine Führung im ehemaligen Dominikanerkloster der ehemaligen Reichsstadt Pfullendorf.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Pfullendorf – Der bundesweite Tag der Städtebauförderung findet am Samstag, 13. Mai, statt. Auch in Pfullendorf können sich die Bürger über die aktuelle Entwicklungen informieren. Mitten im historischen Stadtkern wird nach Jahren des Leerstandes das Dominikanerinnenkloster saniert. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, umfasst die Sanierung das Walderhaus mit dem ehemaligen Kirchenraum und das Johnerhaus. Beide bilden mit dem Rathaus und dem Stadtbauamt einen zusammenhängenden Gebäudekomplex in den Räumlichkeiten der historischen Stadtstruktur.

Das ehemalige Dominikanerinnenkloster „Maria zu den Engeln“, ein vierteiliger Gebäudekomplex aus dem 13. bis 18. Jahrhundert in Hanglage bei der Stadtkirche St. Jakobus gilt als Kulturdenkmal von besonderer Bedeutung. Durch ständige Feuchtigkeit über den natürlichen Felsen und Schäden im Dach wurde dem Tragwerk über Jahrzehnte zugesetzt, dies führte zu einem Absenken der gesamten Konstruktion. Vor allem das Johnerhaus war stark einsturzgefährdet. Im Zuge der statischen Sanierung, begleitet durch das Landesamt für Denkmalpflege, wurde das Johnerhaus vollständig entkernt. Der vorhandene historische Bestand wird nach Möglichkeit erhalten, Innenwände, Stuckdecken, Holzvertäfelungen, Türen und Türzargen restauriert.

Mit dem Aufrichten der Konstruktion wurden sämtliche tragenden Holzkonstruktionen sowie der gesamte Dachstuhl aufwändig saniert. In Teilen sind denkmalgeschützte Stuckdecken vorhanden, die wieder restauriert werden müssen. Zur dauerhaften Sanierung wurden die felsberührenden Geschosse beider Häuser innenseitig vollständig freigelegt und die Felswand, sowie das Gewölbe abgedichtet. Im Walderhaus angrenzend an das Johnerhaus ist ein neues Treppenhaus inklusive Aufzug vorgesehen. Hierfür müsste künftig in Teilen die Fassade geöffnet, Fenster versetzt und Deckenkonstruktionen zurückgebaut werden.

Angeboten wird ein Rundgang am 13. Mai durch die Baustelle um 11 und um 14 Uhr durch Stadtbaumeister Jörg-Steffen Peter und den Architekten. Treffpunkt ist am Haupteingang des Rathauses, Kirchplatz 1.