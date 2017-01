Pfullendorf Ruf nach Licht im Dunkel: Reaktionen auf den Gewalt-Skandal bei der Bundeswehr

Wie konnten sexuelle Nötigung, Mobbing, Misshandlungen und Demütigungen an einem Elite-Standort lange weitgehend unentdeckt bleiben? Reaktionen auf die Vorwürfe von Pfullendorf.

Die Anfahrt durch einen Wald endet vor schweren Eisentoren. „Militärischer Sicherheitsbereich, unbefugtes Betreten verboten!“ heißt es auf einem Schild, daneben steht zur Sicherheit nochmal „Stop“. Wer keine Berechtigung hat, in die Pfullendorfer Staufer-Kaserne hineinzufahren, kommt hier nicht weiter. Hinter den Toren soll es zu Gewalt-Exzessen gekommen sein, die die Bundeswehr erschüttern und Fragen aufwerfen.

Zum Beispiel: Wie konnten sexuelle Nötigung, Mobbing, Misshandlungen und Demütigungen an einem Elite-Standort lange weitgehend unentdeckt bleiben? Und: Hat die militärische Führung inklusive Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) angemessen reagiert und informiert? Bundestags-Fachpolitiker von SPD und Grünen meldeten am Sonntag schon mal Zweifel an. Der Verteidigungsausschuss des Bundestages soll der Sache demnächst auf den Grund gehen.

Laut dem Nachrichtenportel „Spiegel Online“, das den Skandal am Freitagabend publik gemacht hatte, gab es bereits 2015 erste Hinweise auf Verfehlungen bei der Ausbildung sowie Mobbing gegen Frauen in der Kaserne bei Sigmaringen. Wo nationale und internationale Spezialkräfte für ihren Einsatz geschult werden sollen, kam es zu sadistischen Praktiken und Gewaltritualen.

Am Wochenende sind die Vorwürfe im Stadtzentrum von Pfullendorf Thema Nummer eins. „Es ist eine Schande, was da passiert ist“, sagt eine Anwohnerin. Allerdings blieben die Soldaten des Bundeswehr-Ausbildungszentrums meist unter sich, in der Stadt bekomme man nicht viel von ihnen mit. Ein Imbiss-Mitarbeiter in der Altstadt kennt einige Soldaten, die öfter bei ihm essen. Er warnt zwar vor einem Generalverdacht: „Nur weil ein paar Mist gebaut haben, müssen ja nicht alle gleich schlecht sein.“ Andererseits: „Wenn von der Leyen sich einschaltet, muss ja auch was dran sein.“ Die Ministerin nennt die Vorfälle „abstoßend“ und „widerwärtig“ – sie verletzten „auf das Schwerste die Grundsätze der Inneren Führung“.

Die CDU-Bundestagsabgeordneten Lothar Riebsamen und Thomas Bareiß, die den Landkreis Sigmaringen vertreten, zeigten sich schockiert über die Vorfälle. Sie erfuhren beim Neujahrsempfang des CDU-Kreisverbands in Sigmaringen von den Gewaltvorwürfen. „Wichtig ist jetzt, dass Maßnahmen gegen die Schuldigen eingeleitet werden“, betont Riebsamen gegenüber dem SÜDKURIER. Der Parlamentarier erinnerte daran, dass die Bundeswehr schon früher mit solchen Exzessen konfrontiert wurde. „Wir müssen die Glut sofort wieder austreten“, so seine Forderung. „Eine sofortige Aufklärung ist dringend, denn die Dinge klingen schrecklich“, fordert Riebsamens Parteifreund Thomas Bareiß. „Die Schuldigen müssen zur Rechenschaft gezogen werden. Es darf an der Bundeswehr nichts hängen bleiben“, schiebt Bareiß nach und sagt, dass man nichts schönreden dürfe.

Der SPD-Verteidigungsexperte Rainer Arnold (Nürtingen) erzählt nun, er sei im vergangenen Sommer in der Staufer-Kaserne gewesen und habe das Gefühl gehabt, „dass dort nicht gut und verantwortungsvoll geführt wird“. Den Besuch beim jetzt abgelösten Kommandeur habe er erzwingen müssen. Jener habe „mit massivem Druck und Tricks unterlaufen, dass ich die Personalvertretung unter vier Augen sprechen kann“. Arnold: „Ich bin im Bewusstsein gegangen: Irgendetwas läuft da nicht gut.“

Staufer-Kaserne

Die Bundeswehr betreibt in Pfullendorf eine Kaserne mit einem Ausbildungszentrum für Spezielle Operationen. In dem für mehrere Millionen Euro modernisierten Zentrum werden unter anderem Lehrgänge für Scharfschützen sowie für medizinische Erstversorgung beim Gefecht angeboten. Seit 1997 sind dort zudem Fernspäher aus neun Nationen zu Hause. Seit Ende 2013 trägt der Standort den Namen „Staufer-Kaserne“. (dpa)