Pfullendorf Rückkehr des Winters: Weißes Zwischenspiel in Pfullendorf

Mit reichlich Schnee zeigt der April, wofür er bekannt ist und legt kurzzeitig die vielen blühenden Bäume und Blumen unter eine kräftige Schneedecke.

Wenn der Winter den Frühling besucht – Schneebedeckte Blumen und Blüten prägten am Mittwoch das Pfullendorfer Stadtbild. Ob am "Klaiber"-Kreisel an der Überlinger Straße, rund um den Stadtsee oder auf den blühenden Bäumen am Busbahnhof, alles Bunte und Blühende wurde von einer weißen Schicht überdeckt. So hat das kurze Zusammentreffen der beiden Jahreszeiten zumindest vom optischen Blickwinkel auch seine schönen Seiten.