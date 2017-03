Sigmaringen Roy Lilienthal über das Seniorenwohnzentrum am Stadtsee: "Barrierefreiheit ist heute Standard"

In Pfullendorf realisiert die Gesellschaft für Siedlungs- und Wohnungsbau (GSW) das Seniorenwohnzentrum am Stadtsee. Geschäftsführer Roy Lilienthal über Vermarktung, Bezugstermin und alternative Wohnformen.

Was genau soll am Stadtsee entstehen?

Mit unserem Projekt „Wohnen am Stadtsee“ realisieren wir eine moderne Seniorenwohnanlage mit 35 betreuten Wohnungen verteilt auf drei Gebäude. Das Wohnungsangebot besteht aus sechs Einzimmer-, 20 Zweizimmer- und neun Dreizimmerwohnungen mit Wohnflächen zwischen rund 39 und etwa 92 Quadratmetern. Eine weitere Einheit mit rund 62 Quadratmetern ist für die Seniorenarbeit vorgesehen. Insgesamt werden den Bewohnern 21 Stellplätze zur Verfügung stehen. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, Stellplätze im benachbarten Parkhaus zu mieten. Unser Kooperationspartner für dieses Projekt ist die Spitalpflege Pfullendorf, welche die Betreuung gewährleistet.

Wie läuft die Vermarktung der Wohneinheiten?

Das Projekt stieß von Anfang an auf eine große Resonanz in der Bevölkerung, was sich an der Anzahl der Interessenten bei Vertriebsstart gezeigt hat. Von den 35 Wohnungen haben bereits 22 Einheiten einen Erwerber gefunden oder sind reserviert.

Wie gehen die Arbeiten voran?

Die Arbeiten gehen zügig und nach Plan voran, sodass wir Stand heute weiter am geplanten Termin für die Bezugsfertigstellung im dritten Quartal 2018 festhalten können.

Mit der Wohnanlage am Gaisbühl ist die GSW schon länger in Pfullendorf präsent. Wie hat sich die Zusammenarbeit mit der Stadt und der Spitalpflege entwickelt?

Die Zusammenarbeit zwischen den Beteiligten läuft seit vielen Jahren genauso harmonisch wie erfolgreich. Der Betreuungsträger Spitalpflege tauscht sich in regelmäßigen Gesprächen mit dem Verwalter der GSW aus, um eine reibungslose Betreuungstätigkeit zu gewährleisten. Ich denke, dass die Bewohner zufrieden mit der Einrichtung und den angebotenen Dienst- und Betreuungsleistungen sind und gern in der Seniorenresidenz Pfullendorf beziehungsweise ihren betreuten Wohnungen wohnen und leben.

Der Bedarf an barrierefreien Wohnung ist in Pfullendorf groß. Könnten Sie sich vorstellen, ein weiteres Projekt in Angriff zu nehmen?

Barrierefreiheit ist im Neubau ein Standard, der mittlerweile von den Käufern vorausgesetzt wird. Insofern wird jedes zukünftige Bauträgerprojekt der GSW auch in Pfullendorf barrierearm realisiert werden.

In Laiz haben Sie im Haus am Adlerplatz eine neue Wohnform im Sinne einer Wohngemeinschaft realisiert. Wäre so etwas auch in Pfullendorf denkbar?

Ambulant betreute Pflegewohngemeinschaften sind als alternative Wohnform zwischen einem Leben mit Betreuung und Pflege in der angestammten Wohnung und einem Leben im Altenpflegeheim mit vollstationärer Versorgung einzuordnen. Vieles spricht dafür, dass die Bedeutung dieser Wohnform in den nächsten Jahren weiter steigen wird, da eine zunehmende Anzahl von Senioren und Angehörigen wohnbetonte Pflege- und Betreuungsformen als wirkliche Alternative zur Unterbringung in einem Pflegeheim erkennen. Insofern kann ich mir vorstellen, dass das Angebot einer solchen Einrichtung auch in Pfullendorf auf rege Nachfrage stoßen würde.

Wer ist eigentlich Eigentümer der GSW?

Alleiniger Gesellschafter der GSW ist der Sozialverband VdK Baden-Württemberg. Unserem Gründungsauftrag „Wohnungsbau im Dienste am Menschen“ fühlen wir uns bis heute verpflichtet.

Zur Person

Roy Lilienthal ist 42 Jahre alt, wohnt in Wilhelmsdorf und ist seit Juli 2008 Geschäftsführer der Gesellschaft für Siedlungs- und Wohnungsbau Baden-Württemberg mbH (GSW) mit dem Sitz in Sigmaringen. Der Aufsichtsrat des Wohnungs- und Bauträgerunternehmens hat erst kürzlich vorzeitig den Vertrag mit Lilienthal um weitere sechs Jahre verlängert. (kf)