Pfullendorf Rotes Kreuz: Erfolgreiche Jugendarbeit trägt Früchte

Der DRK-Ortsverband ist gut aufgestellt. Lob gibt es von Präsident Joachim Kruschwitz für das Ausbildungsangebot in Pfullendorf.

Pfullendorf – Als Vorsitzender Andreas Kees am Freitag die Hauptversammlung des DRK-Ortsverbands eröffnete, konnte er in erstaunlich viele junge Gesichter blicken. Ein Zeichen für eine erfolgreiche Jugendarbeit, die nicht überall im Kreisverband Bodensee so intensiv betrieben wird. "Manche Bereitschaften haben überhaupt kein Jugendrotkreuz", bestätigte Kreisbereitschaftsleiter Manfred Sonntag auf Anfrage des SÜDKURIER. Lob gab es auch vom Präsidenten Joachim Kruschwitz für die Anstrengungen der Linzgauer im Bereich Ausbildung. "Ihr seid da gut aufgestellt. Manche Ortsverbände haben da keine Möglichkeit", stellte er fest und regte an, auch passive Mitglieder in die Arbeit einzubinden.

Und Arbeit gibt es genug, wie Andreas Kees und Bereitschaftsleiter Mathias Werz berichteten. 5176 Stunden wurden im vergangenen Jahr von 125 DRKlern geleistet. Die Kleiderkammer und das Jugendrotkreuz sind da nicht enthalten. 57 Sanitätsdienste mit über 1000 Stunden bei Großveranstaltungen geleistet, 182 versorgte Patienten, von denen elf dem Rettungsdienst übergeben werden mussten, sind die Bilanz des Ortsvereins. Aus Personalmangel musste kein einziger Einsatz abgesagt werden. Auch dadurch unterscheiden sich die Pfullendorfer von Kollegen in anderen Orten. Von 1001 Blutspender, davon 98 Erstspendern, konnte Diana Liersch berichten und von 180 Helfern mit 779 Arbeitsstunden, die dafür nötig waren. Einen leichten Rückgang gab es bei den Ausbildern, wie Matthias Reiss feststellte. Trotzdem wurden 41 Lehrgänge mit insgesamt 646 Teilnehmern abgehalten. Saskia Müller und Jessica Liersch berichteten von 20 Kindern, die beim Jugendrotkreuz auf einen späteren Einsatz vorbereitet werden, wobei auch der Spaß nicht zu kurz kommt.

Ein neues Einsatzfahrzeug wurde in Betrieb genommen und man begann mit Umbau- und Renovierungsarbeit im DRK-Heim und der Rettungswache. "Doch da steht noch eine ganze Menge an", wie Andreas Kees mit sorgenvollem Blick in Richtung Bürgermeister Thomas Kugler feststellte. Er zählt dabei auf die Unterstützung der Stadt und will demnächst mit Kugler eine Ortsbesichtigung machen. Der lobte das DRK für seine Arbeit, die man aus Überzeugung mache. "Wir sind stolz auf euch. DRK macht man aus der Bereitschaft, anderen zu helfen", betonte das Stadtoberhaupt und signalisierte Unterstützung bei den Vorhaben des Ortsverbands.

Schwerpunkt 2017 soll die Mitgliedergewinnung sein. "Wenn sie jemanden kennen, der in seiner Freizeit ohne Bezahlung und mit viel Aufwand etwas Gutes tun will, den können sie gerne zu uns schicken", forderte Andreas Kees die Anwesenden auf. Seitens der Feuerwehr machte Manuel Dippel deutlich, dass alles super laufe. Die Zusammenarbeit klappe bestens.

Ehrungen

Präsident Joachim Kruschwitz vom DRK-Kreisverband Bodensee und der Ortsvorsitzende Andreas Kees ehrten im Rahmen der Hauptversammlung langjährige Mitglieder für ihren Einsatz. Mit der Ehrenspange und einer Urkunde wurden Mario Serazio für 30-jährige Mitgliedschaft sowie Miso Stanjo für 25-jährige Mitgliedschaft ausgezeichnet. Für 20 Jahre geehrt wurden Daniel Hofmann und Jörg Wiggenhauser. Mathias Werz ist seit 15 Jahren und Christina Kirchmaier seit zehn Jahren dabei. Ein Geschenk und eine Urkunde gab es auch für den Nachwuchs vom Jugendrotkreuz. Jessica Soller, Tamara Weber, Heinz Philipp Thurner und Alina Blocherer, die nun fünf Jahre mit dabei sind. Das gilt auch für Ina Schaf und Hanna Fetscher, die im Tafelladen in der Uttengasse jede Woche einen Teil ihrer Freizeit opfern. Ein Geschenk und viele herzliche Dankesworte gab es für Marc Brillert, der sein Amt als Bereitschaftsleiter aus persönlichen Gründen aufgeben musste. (kf)

