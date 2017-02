Zwei Mitglieder der Reservistenkameradschaft Oberer Linzgau beziehen deutlich Stellung zu den Vorfällen in der Staufer-Kaserne.

„Zunächst ist es so, dass unsere Reservistenkameradschaft als reine Sektion des bundesweiten Reservistenverbandes nicht befugt ist, sich als solche offiziell zu den Vorfällen in der Pfullendorfer Kaserne zu äußern und dies auch nicht tut“, machen Frieder Kammerer und Roland Pudimat, Vorstansduo der Reservistenkameradschaft Oberer Linzgau, auf Anfrage des SÜDKURIER deutlich. Aber die beiden Reservisten haben zu den Vorkommnissen in der Staufer-Kaserne eine klare Meinung. Der Kontakt zwischen dem Verband und der Kaserne erschöpft sich nach ihre Aussagen in der temporären Mitnutzung von Ausbildungseinrichtungen, und dies ausschließlich an wenigen Wochenenden im Jahr. „Dabei haben wir keinen Kontakt zu dort stationierten Soldaten oder Lehrgangsteilnehmern“, ergänzt Kammerer. Was einzelne Reservisten mit der Truppe verbinde, sind nach Aussage des Vorstandsduos mögliche persönliche Kontakte mit aktiven Soldaten oder Einheiten, die Erinnerungen an die eigene Stationierung oder von einzelnen Kameraden, welche nach ihrer Dienstzeit in unserer Reservistenkameradschaft Oberer Linzgau eine neue militärische Heimat gefunden haben.

Pudimat und Kammerer erinnern auch an die Vorkommnisse im Jahr 2013, als ihr Verband im Rahmen des Kinderferienprogramms in Herdwangen-Schönach in die Schlagzeilen geriet und deshalb sieht man sich ein Stück weit als „gebrannte Kinder“. Und sie erwähnen in diesem Zusammenhang auch die letzte ähnliche militärische „Sau“, die man „durchs Dorf getrieben“ habe, nämlich der angebliche Skandal um „Waffen in Kinderhänden“ im nahen Stetten a.k.M. im vergangenen Jahr. Diese wurde nach Überzeugung der Reservisten von einer „dubiosen linken Friedensinitiative“ losgetreten. Und was diese Kampagne als Erfolg gebracht habe, bewerten die beiden deutlich: „Eine zivil konditionierte Ministerin ist mit Verve auf den Zug aufgesprungen und Kinder dürfen seitdem nicht mehr dem Anblick von echten Waffen ausgesetzt werden, um keinen seelischen Schaden zu nehmen“, ergänzt Kammerer, dass sich diese Jugendlichen dann mit 18 Jahren plötzlich für die bewaffneten Streit- oder Ordnungskräfte begeistern sollen.

„Aber betrachten wir uns aktuell den Aufreger Pfullendorf“, blicken die beiden Reservisten auf die vergangenen acht Tage zurück. Was sich entsprechend den staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen bisher von den angeblich abscheulichen Ausbildungspraktiken, Gewaltritualen und sexuell-sadistischen Praktiken, wie „Spiegel online“ titelte, tatsächlich an Fakten herausgeschält habe, erinnere nun doch eher an den sprichwörtlichen Berg, der kreißte und die Maus gebar. Man wolle nicht auf bekannte und noch unbekannte Details eingehen, aber wer halbwegs im Leben stehe, könne hier jedenfalls schon mal abwinken.

„Dieser Mix aus nachdienstlichen übermütigen Einweihungsritualen, nicht verstandenen Ausbildungserfordernissen und den leider üblichen, mehr oder weniger dubiosen Allgemeinanschuldigungen von frauenfeindlich bis menschenunwürdig wurde ja nun doch reichlich mutwillig von der Sensationspresse zusammengewürfelt und skandalisiert“, weisen Roland Pudimat und Frieder Kammerer darauf hin, dass die Vorkommnisse zwischenzeitlich etlichen Soldaten ihren Job und einen Oberst seinen Dienstposten gekostet habe. „Es geht hier also nicht um bloßes politisches Richtungsgeplänkel oder journalistische Freiheiten, sondern um reale Existenzen, die da vernichtet werden“, beziehen die Reservisten deutlich Stellung. Dieses propagierte Feindbild von der angeblich männergeprägten Chauvinistentruppe konnte nach ihrer Überzeugung nur in einer Gesellschaft auf fruchtbaren Boden fallen, in der, mangels Vollzug der grundgesetzlich verankerten allgemeinen Wehrpflicht, inzwischen das Wissen um militärische Belange nur noch marginal verankert sei. „Von einer höheren militärischen Führungsebene sollte man erwarten, dass sie gerade solches in der Öffentlichkeit zu vermitteln versucht und allzu vorwitzige Presseleute – auch mit rechtsstaatlichen Mitteln – in die Schranken weist und vielleicht auch einmal mit der notwendigen, überlegenen Portion Gelassenheit solche Vorgänge managt“, fordern die beiden zudem: „Und der Stadt sei angeraten, sich ohne rhetorische Verbiegungen hinter ihre Soldaten und deren Kommandeur zu stellen!“

„Die Linke“

Claudia Haydt, Friedensforscherin und Bundestagskandidatin „Die Linke“ Bodenseekreis, fordert in einer Stellungnahme die Auflösung von Eliteeinheiten. „Die Bundeswehr erklärt immer, dass sie Staatsbürger in Uniform ausbilden würde. Gleichzeitig ist die Bundeswehr seit über 20 Jahren eine Interventionsarmee. Die aktuellen Vorfällen könnten dabei durchaus nicht nur Einzelfälle sein, sondern ein strukturelles Problem. Noch mehr als in den klassischen Bundeswehreinheiten geht es bei diesen Kräften darum, sie auf die Realität einer Krieges- und Besatzungsarmee vorzubereiten. Sie müssen auf die Überwindung von Todesangst, von Tötungshemmungen vorbereitet werden. In diesem Kontext können Initiationsriten, Macht- und Demütigungspraktiken und Korpsgeist in der Vorbereitung auf diese Einsatzrealität durchaus eine nützliche Funktion haben, selbst wenn solche widerwärtigen Praktiken zum Glück heute auch in der Ausbildung nicht mehr legal sind. Selbstverständlich muss dieser aktuelle Vorfall vollständig aufgeklärt werden, dazu gehört auch die Frage, warum hier so lange geschwiegen wurde. Gespräche mit ehemaligen Soldaten bringen mich aber zu der Annahme, dass die Missstände nur die Spitze des Eisbergs sind. Einheiten wie das Kommando Spezialkräfte sind für eine Verteidigungsarmee zudem nicht nötig.“