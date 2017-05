Pfullendorf Reitturnier mit Rekordteilnehmerzahl: 485 Pferde und Reiter zeigen Spitzensport in Brunnhausen

Das 4. Reitturnier des Reit- und Fahrvereins Pfullendorf zeichnet sich durch seine familiäre Atmosphäre aus – und das trotz der Rekordteilnehmerzahl mit 750 Meldungen

Wenn Cindy Crawford auf Curly Sue, Bounty und Alabaster trifft, wenn auf den Pferderücken kleine Prinzessinnen und süße Pinguine sitzen, muss in Brunnhausen etwas besonderes geboten sein. Der Reit- und Fahrverein Pfullendorf hatte zum großen Turnier mit Dressur- und Springprüfungen eingeladen. 750 Meldungen, 485 Pferde und ebensoviele Reiter – die Zahlen sind beeindruckend.

Die Teilnehmer kamen aus den Bezirken Bodensee und Tübingen. Viele Jugendliche nutzten den Wettbewerb, um in den Klassen A und L Turniererfahrung zu sammeln. "Es spricht sich herum, dass wir eine so schöne Reitanlage mit optimalen Bedingungen haben, in diesem Jahr haben wir so viele Nennungen wie nie zuvor", sagte Vorsitzender Thomas Hiestand. Daraus resultierte auch ein straffer Zeitplan von 7 bis 19 Uhr. "Wir überlegen, ob wir das Turnier in Zukunft auf zwei Tage ausdehnen oder ob wir bei den Prüfungen die Zahl der Teilnehmer begrenzen", so Bruno Perlak von der Turnierleitung. Sabine Behr von der Meldestelle hatte alle Hände voll zu tun. "Wir freuen uns über die rege Teilnahme und dass wir die organisatorische Herausforderung gemeistert haben", sagte sie. 60 Vereinsmitglieder und freiwillige Helfer waren am Donnerstag im Dauereinsatz. Doch die Mühe hat sich gelohnt. "Es ist ein sehr schönes Turnier mit familiärer Atmosphäre, ich komme sicher wieder", stellte Dressurreiterin Julia Ostertag aus Fronhofen fest. Auch von offizieller Seite gab es Lob: "Ein gelungenes Turnier mit vielen jungen Leuten und guter Stimmung auch unter den Reitern", resümierte Gerhard Milewski, einer von acht Richtern. Über das ganze Gesicht strahlte Mariella Hulbert aus Amtzell. Die 11-Jährige hatte mit ihrem Pferdy Eddy beim Reiterwettbewerb gut abgeschnitten und einen vierten Platz belegt.

Die jüngsten Reiter ab fünf Jahren zeigten beim Führzügel-Wettbewerb ihre Sattelfestigkeit. Für die Zuschauer war dieser Wettbewerb, bei dem auf Ansage bestimmte Gangarten gezeigt werden mussten, ein Augenschmaus: Die Kinder und auch die Pferdeführer waren originell kostümiert.